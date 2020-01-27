Последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков

Последний пост погибшего баскетболиста Коби Брайанта в Twitter, который он адресовал лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, набрал более 2 млн лайков.

В своём последнем сообщении Брайант поздравил Джеймса с тем, что он обошёл его по количеству очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации и вышел на третье место по этому показателю за всю историю лиги.

«Продолжай двигать игру вперёд, Леброн! Большое уважение, мой брат», — говорится в Twitter Брайанта.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее СМИ назвали имена всех погибших вместе с Брайантом при крушении вертолёта.