Последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков

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Последний пост погибшего баскетболиста Коби Брайанта в Twitter, который он адресовал лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, набрал более 2 млн лайков.
Последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков
  • Reuters

В своём последнем сообщении Брайант поздравил Джеймса с тем, что он обошёл его по количеству очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации и вышел на третье место по этому показателю за всю историю лиги. 

«Продолжай двигать игру вперёд, Леброн! Большое уважение, мой брат», — говорится в Twitter Брайанта. 

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена. 

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее СМИ назвали имена всех погибших вместе с Брайантом при крушении вертолёта.

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