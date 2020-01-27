Последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков
- Reuters
В своём последнем сообщении Брайант поздравил Джеймса с тем, что он обошёл его по количеству очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации и вышел на третье место по этому показателю за всю историю лиги.
«Продолжай двигать игру вперёд, Леброн! Большое уважение, мой брат», — говорится в Twitter Брайанта.
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее СМИ назвали имена всех погибших вместе с Брайантом при крушении вертолёта.
Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020