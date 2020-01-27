СМИ назвали имена всех погибших вместе с Брайантом при крушении вертолёта

Стали известны имена всех девяти человек, которые находились на потерпевшем крушение вертолёте американского баскетболиста Коби Брайанта.

Как сообщает Heavy, помимо Брайанта с дочерью погибли бейсбольный тренер Джон Альтобелли со своей женой Кэри и дочерью Алисой, а также Сара Честер с дочерью Пэйтон, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее СМИ огласили первые детали расследования крушения вертолёта Брайанта.