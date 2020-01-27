СМИ огласили первые детали расследования крушения вертолёта Брайанта

Стали известны первые детали расследования крушения вертолёта, в котором погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

Как сообщает ESPN, перед катастрофой вертолёт резко набрал высоту, а непосредственно перед падением пилот сообщил авиадиспетчерам о намерении подняться и преодолеть слой низкой облачности.

В воскресенье в 9:06 по местному времени вертолёт спортсмена вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна. Первое сообщение о крушении поступило в службу 911 в 9:47.

За несколько минут до происшествия диспетчер сообщил пилоту, что тот находится «слишком низко для отслеживания полёта», так как в холмистой местности радары не работают на малых высотах. Отмечается, что помощь с земли была необходима в связи с густым утренним туманом.

Пилот был предупреждён о недостаточной видимости в зоне Бербанка (северного пригорода Лос-Анджелеса). При этом диспетчеры дали разрешение на следование по указанному маршруту. Проследовав на север вдоль федеральной трассы №5 и затем на запад вдоль Вентура-фривей, около 9:40 вертолёт повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря. Вскоре после этого он начал падать и ударился о горный склон на высоте около 420 метров. В тот момент его скорость составляла около 300 км/ч, а вертикальная скорость падения достигала 20 м/c.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семье Брайанта в связи с гибелью спортсмена.