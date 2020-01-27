Трамп о смерти Брайанта: он только начинал жить

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семье легендарного баскетболиста Коби Брайанта в связи с гибелью спортсмена.

«Несмотря на то что Коби Брайант был одним из по-настоящему великих баскетболистов всех времён, он только начинал жить. Он так любил свою семью, и у него было очень сильное стремление к будущему», — написал глава государства в своём Twitter.

Он подчеркнул, что гибель дочери игрока делает этот момент ещё более опустошительным.

«Мы с Меланией выражаем наши самые сердечные соболезнования Ванессе и прекрасной семье Брайант. Да пребудет с вами Господь», — добавил Трамп.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что теннисист Ник Кирьос вышел на матч с Рафаэлем Надалем на Australian Open в майке «Лейкерс» в память о Брайанте.