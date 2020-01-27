СМИ: Пилот вертолёта Брайанта при крушении спас людей, находящихся на земле

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Жертв при крушении вертолёта, на котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, могло быть больше, если бы не действия пилота.
СМИ: Пилот вертолёта Брайанта при крушении спас людей, находящихся на земле
  • Reuters

Как сообщает телеканал WFAA, пилот Ара Забаян в последний момент смог увести уже падающий вертолёт от Глендейла, жилого пригорода Лос-Анджелеса, и других населённых пунктов.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена. 

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков.

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