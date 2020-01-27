СМИ: Пилот вертолёта Брайанта при крушении спас людей, находящихся на земле

Жертв при крушении вертолёта, на котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, могло быть больше, если бы не действия пилота.

Как сообщает телеканал WFAA, пилот Ара Забаян в последний момент смог увести уже падающий вертолёт от Глендейла, жилого пригорода Лос-Анджелеса, и других населённых пунктов.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков.