СМИ: Пилот вертолёта Брайанта при крушении спас людей, находящихся на земле
- Reuters
Как сообщает телеканал WFAA, пилот Ара Забаян в последний момент смог увести уже падающий вертолёт от Глендейла, жилого пригорода Лос-Анджелеса, и других населённых пунктов.
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее сообщалось, что последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков.