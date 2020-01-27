Бэкхем: преданность Брайанта его виду спорта была вдохновляющей

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бэкхем поделился эмоциями от гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Мне понадобилось немало времени, чтобы понять, что написать, однако мои слова всё равно не способны описать то, что я чувствую после трагической гибели Коби. Это был особенный спортсмен, муж, отец и друг. Тяжело писать эти слова, зная, что мы потеряли отличного человека и его прекрасную и талантливую дочь Джианну. Преданность Коби его виду спорта была вдохновляющей. Как он проходил через боль и решал исход матчей, так умел лишь он, это мотивировало меня пытаться становиться лучше. Иногда я приходил на игры только для того, чтобы дождаться последних двух минут, зная, что нас ждёт что-то особенное. Он хотел вдохновить следующие поколения мальчиков и девочек на то, чтобы они приняли вид спорта, который он любил. Его наследие продолжит жить. Наша любовь и молитвы нашей семьи вместе с Ванессой и его девочками, баскетбольной семьёй Коби и с теми семьями, которые трагически потеряли его вчера», — написал в Instagram Бэкхем.

Коби Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Вместе с ним в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна.

Ранее Макгрегор заявил, что звезда Брайанта выходит далеко за границы спорта.