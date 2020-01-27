Макгрегор: звезда Брайанта выходит далеко за границы спорта

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал на смерть легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне очень грустно. Когда я впервые посетил США, Брайант уже был одной из величайших звёзд спорта. Мы в Ирландии не слишком хорошо понимаем баскетбол, но Коби делал невозможное. Его звезда выходит далеко за границы спорта. Он величайший человек, мне хотелось бы с ним встретиться. Это очень печальный день», — заявил Макгрегор во время церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми».

26 января 2020 года Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта.

41-летний спортсмен за свою 20-летнюю карьеру 18 раз выбирался на Матч звёзд НБА, пять раз становясь чемпионом.

Ранее в сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта.