В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта

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В сети опубликовали аудиозапись переговоров диспетчера и пилота Ары Забаяна, который управлял разбившимся вертолётом легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта
  • © Li Ying/XinHua
  • globallookpress.com

Разговор опубликован на официальном YouTube-канале VASAviation.

В середине полёта, когда вертолёт находился над районом Глендейл в Лос-Анджелесе, диспетчеры передали пилоту информацию о сильном тумане впереди по маршруту и попросили занять зону ожидания для обеспечения безопасного расстояния от самолётов, которые уходят на второй круг в соседнем аэропорту. После этого диспетчеры разрешили вертолёту следовать вдоль пятой автомагистрали через Бербанк, а затем повернуть на запад и лететь вдоль трассы Вентура-фривей.

За несколько секунд до крушения диспетчер сообщил пилоту, что вертолёт находится слишком низко для отслеживания. 

Пилот же, по информации ESPN, ответил, что хотел набрать высоту и лететь над облаками.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена. 

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что пилот вертолёта Брайанта при крушении спас людей, находящихся на земле.

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