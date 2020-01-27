«Он был выдающимся соперником»: мир вспоминает легенду НБА Коби Брайанта

Коби Брайант был одним из самых выдающихся баскетболистов в истории и вдохновлял людей по всему миру. Об этом заявил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер. Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан назвал Брайанта величайшим соперником, а капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о дружбе с баскетболистом.

Гибель Коби Брайанта стала тяжелейшим ударом не только для баскетбольного, но и всего спортивного мира. Свои соболезнования выразили не только бывшие одноклубники и коллеги пятикратного чемпиона НБА, но и другие знаменитые атлеты, которые либо знали лично, либо восхищались выступлениями легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».

Одной из первых на уход из жизни легендарного баскетболиста отреагировала Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в которой Брайант выступал на протяжении 20 лет. Глава организации Адам Сильвер опубликовал официальное заявление, в котором почтил память великого спортсмена.

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«Семья НБА опустошена трагической гибелью Коби Брайанта и его дочери. На протяжении 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда прирождённый талант сочетается с абсолютным стремлением к победам. Брайант был одним из самых выдающихся игроков в истории. Но больше всего его будут помнить за то, что он вдохновлял людей по всей планете брать в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих сил… Мы выражаем наши искренние соболезнования его супруге Ванессе, их семье, клубу «Лейкерс» и другим организациям», — сказал Сильвер.

При этом комиссар НБА особенно отметил желание Брайанта помогать молодым баскетболистам и передавать им свой огромный опыт. Так, после окончания карьеры Коби неоднократно проводил личные тренировки с талантливыми игроками лиги помогал им развиваться. В частности, он лично работал с форвардом «Бостон Селтикс» Джейсоном Тэйтумом и защитником «Юта Джаз» Донованом Митчеллом, а также многими другими.

Неудивительно, что очень тяжело новость о кончине Брайанта воспринял нынешний лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он узнал эту новость по дороге из Филадельфии, где команда проводила очередной матч регулярного чемпионата НБА, и не смог сдержать слёз. При этом перед этой встречей Леброн обошёл Коби по числу набранных очков за карьеру, став третьим самым результативным игроком в истории лиги. Чтобы отдать дань уважения символу клуба, он вышел на новую игру в кроссовках с надписью «Mamba for life».

На протяжении всей своей карьеры Джеймс и Брайант регулярно противостояли друг с другу на площадке, а также вместе выступали в составе национальной команды США на Олимпийских играх. В 2008 и 2012 годах они приводили сборную к победе на соревнованиях в Пекине и Лондоне.

LeBron James emotional as he exits the Lakers team plane following news of Kobe and Gianna Bryant’s death. 💔😢



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Свои соболезнования выразил Майкл Джордан. В детстве Брайант был фанатом форварда «Чикаго Буллз» и вдохновлялся его игрой, а впоследствии посвятил всю карьеру тому, чтобы соответствовать уровню своего кумира.

«Я в шоке из-за трагических новостей о смерти Коби и его дочери Джианны. Слова не могут описать боль, которую я чувствую. Я любил Коби — он был мне как младший брат. Мы часто общались с ним, и мне будет сильно не хватать наших разговоров. Он был одним из величайших людей в этой игре... Коби также был невероятным отцом, который любил свою семью очень сильно и передал любовь к баскетболу своей дочери», — говорится в заявлении Джордана.

Новость о гибели Брайанта прокомментировал его многолетний партнёр по «Лейкерс» Шакил О’Нил. В начале 2000-х эта связка считалась сильнейшей в НБА, подтверждением чему являются четыре Кубка Ларри О’Брайена. Правда, всё это время спортсмены находились в не самых тёплых отношениях и регулярно конфликтовали, что спровоцировало уход центрового в «Майами». Игроки смогли наладить отношения лишь после ухода из спорта.

«Нет слов, чтобы описать всю боль, которую я испытываю в связи с потерей моей прекрасной Джиджи и брата Коби Брайанта. Я люблю вас, мне будет вас не хватать. Мои соболезнования семье Брайант, а также семьям погибших в результате катастрофы», — написал О’Нил на своей странице в Twitter.

О кончине Брайанта высказался и его бывший наставник Фил Джексон. Бывший тренер «Чикаго» и «Лейкерс» работал с Коби на протяжении 11 лет и помог ему стать пятикратным чемпионом НБА.

«Крушение вертолёта — трагедия для множества семей. Мои соболезнования Ванессе и тем, кто также потерял родных. Коби был избранным для множества людей. Наши отношения с ним были значительно глубже, чем просто между тренером и игроком», — приводит слова Джексона Bleacher Report.

В отличие от Джексона, действующему тренеру «Лос-Анджелес Клипперс» Доку Риверсу не посчастливилось поработать вместе с Брайантом, зато он неоднократно находился по другую сторону баррикад. Так, его бывшая команда «Бостон» дважды встречалась с «Лейкерс» в финале НБА. Отвечая на вопрос о Коби, он не смог сдержать слёз.

«Естественно, Коби много для меня значил: он был таким выдающимся соперником. Это то, что нужно в спорте. Такую ДНК, как у него, найдёшь лишь у немногих спортсменов: Тайгер Вудс, Майкл Джордан», — цитирует Риверса The Crossover.

Смерть Брайанта не оставила равнодушным никого из большой баскетбольной семьи. Так, один из величайших игроков в истории Карим Абдул-Джаббар признался, что считает Коби «больше, чем спортсменом, а трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд назвал 26 января «одним из самых грустных дней в своей жизни». С ним согласился и бывший форвард «Финикса» Чарльз Баркли, а также разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и многие другие.

Несмотря на тяжёлое эмоциональное потрясение, многие спортсмены были вынуждены выйти на площадку для проведения очередных матчей регулярки. По распоряжению руководства ассоциации, каждый из них начался с минуты молчания в память о Коби, а сами баскетболисты устроили трогательную акцию. Так, они отказывались атаковать кольцо в первые минуты игры, тем самым нарушая правило 24 секунд.

В этот день «Лейкерс» не должны были выходить на площадку, что не помешало их болельщикам собраться вокруг спорткомплекса «Стэйплс-центр», чтобы почтить память баскетболиста. Фанаты организовали импровизированный мемориал, возложив цветы и венки.

Уход Брайанта стал шоком и для спортсменов из других видов. О легендарном баскетболисте высказался капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Он меня знал, всегда здоровался за руку. Помню, я на трибунах, ем хот-доги, и он на меня указывает. «Ничего себе!» — подумал тогда я. Тяжело, в общем. Очень тяжело», — приводит слова Овечкина журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема по теннису Мария Шарапова также выразила соболезнования в связи с кончиной баскетболиста. Спортсменка призналась, что никогда не забудет щедрость Брайанта.

«Я всегда буду благодарна тебе. Моё сердце с тобой и твоей прекрасной семьёй», — сказала Шарапова.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт признался, что до сих пор не может поверить в смерть Брайанта, а многолетний лидер футбольной «Барселоны» Лионель Месси заявил, что трагические новости стали для него шоком. Аргентинец также добавил, что скорбит вместе с семьёй и друзьями Коби.

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«Наши встречи и совместное времяпровождение были удовольствием для меня. Нас покинул гений, каких было немного», — написал Месси.

Трагедия Брайанта нашла отголосок и далеко за пределами мира спорта. Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» началась с минуты молчания в память о баскетболисте и трогательных слов певицы Алиша Кис.

«Мы собрались здесь в самый важный вечер для музыки. Мы отдаём должное лучшим музыкантам. Но, если откровенно, всем нам безумно грустно сейчас. Потому что сегодня Лос-Анджелес, Америка и весь мир потеряли героя. И вот мы стоим здесь, убитые горем, буквально в доме, который построил Кобе Брайант», — сказала Кис, после чего исполнила композицию It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday вместе с Boyz II Men.

Смерть Брайанта прокомментировал в том числе бывший президент США Барака Обама.

«Коби Брайант был легендой на площадке и был на пути к тому, чтобы сделать второй акт своей жизни столь же впечатляющим. Как для родителей, потеря Джианны ещё более печальна для нас. Мишель и я выражаем соболезнования супруге Коби Ванессе и всей семье Брайант», — говорится в сообщении Обамы в Twitter.

В свою очередь, рэпер Канье Уэст поблагодарил Брайанта за то, что тот «вдохновлял всех своей жизнью», а певица Шэр призналась, что «вся Америка соболезнует в связи с его гибелью».