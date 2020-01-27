Игрок «Лейкерс» Джеймс расплакался, узнав о смерти Брайанта

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тяжело воспринял новость о смерти экс-игрока команды Коби Брайанта.
Игрок «Лейкерс» Джеймс расплакался, узнав о смерти Брайанта
  • Reuters

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, которого считают лучшим баскетболистом современности, расплакался, узнав о смерти легенды НБА Коби Брайанта.

Джеймс и Брайант выступали вместе за сборную США на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах, приведя команду к золотым медалям. Брайант завершил карьеру в 2016 году, Джеймс перешёл в «Лейкерс» в 2018 году.

Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения личного вертолёта.

Ранее сообщалось, что болельщики призывают НБА изменить логотип лиги в честь Брайанта.

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