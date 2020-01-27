Комиссионер НБА Сильвер: Брайант вдохновляет людей взять в руки баскетбольный мяч

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сделал официальное заявление относительно смерти гибели легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Семья НБА опустошена трагической гибелью Коби Брайанта и его дочери. На протяжении 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда выдающийся талант сочетается с абсолютной преданностью победе. Брайант был одним из самых выдающихся игроком в истории. Но больше всего его будут помнить за то, что он вдохновляет людей по всей планете брать в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих сил. Он был щедр с приобретенной мудростью, видел свою миссию в том, чтобы делиться ею с будущими поколениями игроков, с особым удовольствием передавая свою любовь к игре дочери Джианне. Мы выражаем наши искренние соболезнования его супруге Ванессе, их семье, клубу «Лейкерс» и другим организациям», — гласит заявление Сильвера, опубликованное в Twitter-аккаунте НБА.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в небе над Калифорнией. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джианна.

Ранее шериф округа Лос-Анджелес заявил, что при крушении вертолёта Брайанта погибло девять человек.