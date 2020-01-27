Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что при крушении вертолёта Брайанта погибло девять человек
- Reuters
На пресс-конференции было объявлено, что количество жертв составило девять человек, а не пять, как сообщалось ранее. Также было подтверждено, что вертолёт, который разбился, принадлежал Коби Брайанту. Выживших в результате катастрофы нет.
41-летний баскетболист вместе с 13-летней дочерью Джианной погибли при крушении вертолёта 26 января в Калифорнии.
Ранее сообщалось, что игрок «Лейкерс» Джеймс расплакался, узнав о смерти Брайанта.