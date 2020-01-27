Рэпер Канье Уэст отреагировал на гибель Брайанта
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«Коби, мы любим тебя и молимся за твою семью, брат. Спасибо, что вдохновлял нас своей жизнью», — написал Уэст в своём Twitter.
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее баскетболист «Торонто» Марк Газоль назвал шоком смерть Брайанта.