Рэпер Канье Уэст отреагировал на гибель Брайанта

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолёта.

«Коби, мы любим тебя и молимся за твою семью, брат. Спасибо, что вдохновлял нас своей жизнью», — написал Уэст в своём Twitter.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее баскетболист «Торонто» Марк Газоль назвал шоком смерть Брайанта.