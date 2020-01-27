Баскетболист «Торонто» Газоль назвал шоком смерть Брайанта

Испанский центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолёта.

«Коби был настоящей легендой. Мы все шокированы его смертью. Я выражаю соболезнования его родным и близким. Сейчас трудно думать о баскетболе, НБА — это семья, и гибель Коби для нас — огромная потеря», — приводит слова Газоля Marca.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее очевидец рассказал о последних мгновениях перед крушением вертолёта Брайанта.