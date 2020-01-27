Баскетболист «Торонто» Газоль назвал шоком смерть Брайанта

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Испанский центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолёта.
Баскетболист «Торонто» Газоль назвал шоком смерть Брайанта
  • Reuters
  • © Sandy Hooper-USA TODAY

«Коби был настоящей легендой. Мы все шокированы его смертью. Я выражаю соболезнования его родным и близким. Сейчас трудно думать о баскетболе, НБА — это семья, и гибель Коби для нас — огромная потеря», — приводит слова Газоля Marca

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее очевидец рассказал о последних мгновениях перед крушением вертолёта Брайанта.

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