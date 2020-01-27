Очевидец рассказал о последних мгновениях перед крушением вертолёта Брайанта

Джерри Кочарян, очевидец крушения вертолёта, в котором находились баскетболист Коби Брайант и его дочь Джианна, рассказал о последних мгновениях перед авиакатастрофой.

«Он летел очень низко. Я видел, как вертолёт падал и трещал. Но это было трудно разглядеть, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это», — приводит слова Кочаряна The Los Angeles Times.

Ранее российский телеведущий Иван Ургант отреагировал на смерть Брайанта.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.