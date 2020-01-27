Ургант отреагировал на смерть Брайанта

Российский телеведущий Иван Ургант выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Первым, кого я увидел на паркете, был он. Первая майка, купленная в 2002 году в LA, была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели...R.I.P. Gianna and Kobe Bryant», — написал Ургант в своём Instagram.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Ранее Лионель Месси назвал погибшего баскетболиста Брайанта гением.