В вертолёте Брайанта не было чёрного ящика

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При осмотре вертолёта, при крушении которого погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, не было обнаружено бортового самописца.
В вертолёте Брайанта не было чёрного ящика
  • Reuters

По словам представителя Национального совета транспортной безопасности, которые передаёт TMZ, пилот использовал iPad, на котором были данные о проложенном маршруте, погодных условиях и прочая информация, которая будет использована при расследовании катастрофы.

Трагедия произошла 26 января. Вместе с Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной погибли ещё семь человек.

Ранее в сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта.

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