В вертолёте Брайанта не было чёрного ящика

При осмотре вертолёта, при крушении которого погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, не было обнаружено бортового самописца.

По словам представителя Национального совета транспортной безопасности, которые передаёт TMZ, пилот использовал iPad, на котором были данные о проложенном маршруте, погодных условиях и прочая информация, которая будет использована при расследовании катастрофы.

Трагедия произошла 26 января. Вместе с Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной погибли ещё семь человек.

Ранее в сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта.