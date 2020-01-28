В вертолёте Брайанта не было чёрного ящика
- Reuters
По словам представителя Национального совета транспортной безопасности, которые передаёт TMZ, пилот использовал iPad, на котором были данные о проложенном маршруте, погодных условиях и прочая информация, которая будет использована при расследовании катастрофы.
Трагедия произошла 26 января. Вместе с Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной погибли ещё семь человек.
Ранее в сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта.