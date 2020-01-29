НБА подготовила видеоролик, посвящённый Коби Брайанту

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала ролик, посвящённый ключевым моментам карьеры легендарного Коби Брайанта.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале лиги.

Брайант отыграл в НБА 20 сезонов с 1996 по 2016 год, выступая только за «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевав с ним пять чемпионских титулов. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что у Брайанта была договорённость с женой не летать на вертолёте вместе.