Житель Калифорнии заявил, что снял на видео вертолёт Брайанта за полчаса до крушения
- Reuters
«Я стараюсь снимать на видео и фотографировать всё странное, что происходит у меня над домом в Глендейле (Калифорния). К сожалению, этим утром я не понимал, что снимаю вертолёт с Коби Брайантом, его дочерью и другими за 31 минуту до катастрофы», — написал пользователь в своём Twitter, прикрепив видео.
Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.
Ранее сообщалось, что матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте.
I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020