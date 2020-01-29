Житель Калифорнии заявил, что снял на видео вертолёт Брайанта за полчаса до крушения

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Житель штата Калифорния рассказал, что снял на видео вертолёт, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, за полчаса до крушения.
Житель Калифорнии заявил, что снял на видео вертолёт Брайанта за полчаса до крушения
  • Reuters

«Я стараюсь снимать на видео и фотографировать всё странное, что происходит у меня над домом в Глендейле (Калифорния). К сожалению, этим утром я не понимал, что снимаю вертолёт с Коби Брайантом, его дочерью и другими за 31 минуту до катастрофы», — написал пользователь в своём Twitter, прикрепив видео.

Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте.

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