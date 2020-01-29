Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте
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- AFP
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Брайант является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В его активе также множество индивидуальных наград.
Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что многие игроки НБА отказываются от номеров 8 и 24 в память о Брайанте.