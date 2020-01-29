Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте

Короткая ссылка
Единая лига ВТБ объявила, что матчи регулярного чемпионата, запланированные на 1 и 2 февраля, начнутся с минуты молчания в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте.
Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте
  • © Lisa Blumenfeld/Getty Images
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В его активе также множество индивидуальных наград.

Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что многие игроки НБА отказываются от номеров 8 и 24 в память о Брайанте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить