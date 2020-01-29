Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте

Единая лига ВТБ объявила, что матчи регулярного чемпионата, запланированные на 1 и 2 февраля, начнутся с минуты молчания в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В его активе также множество индивидуальных наград.

Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что многие игроки НБА отказываются от номеров 8 и 24 в память о Брайанте.