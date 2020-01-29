О'Нил рассказал, как узнал о смерти Брайанта

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Член Зала славы НБА Шакил О′Нил рассказал, как узнал о смерти своего бывшего партнёра по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
О'Нил рассказал, как узнал о смерти Брайанта
  • Reuters

«Я тренировался внизу со своим сыном Шакиром и племянником Колумбусом. Потом в зал вошёл другой мой племянник, он плакал и показал мне свой телефон. Я огрызнулся на него и сказал: «Убери это от моего лица. Убери это от меня». Мы живём в мире, где всё можно отфотошопить, всё можно подделать. Я не хотел в это верить», — рассказал О'Нил TNT.

Он отметил, что спустя некоторое время начал получать звонки и впоследствии эта информация подтвердилась.

«Я давно не чувствовал такой острой боли. Мне 47 лет, я уже потерял двух бабушек, сестру, а теперь и младшего брата», — добавил О'Нил.

О'Нил играл за «Лейкерс» с 1996 по 2004 год, завоевав с командой три подряд чемпионских титула. Он покинул клуб в 2004 году из-за непростых взаимоотношений с Брайантом. Впоследствии они делали острые выпады в адрес друг друга даже по завершении карьеры.

Крушение вертолёта, в котором погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что НБА подготовила видеоролик, посвящённый Коби Брайанту.

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