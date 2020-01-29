Экспертиза подтвердила, что Коби Брайант погиб при крушении вертолёта

По итогам судебно-медицинской экспертизы были подтверждены личности четырёх жертв крушения вертолёта, одним из пассажиров которого был легендарный баскетболист Коби Брайант.

Reuters