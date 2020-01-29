Экспертиза подтвердила, что Коби Брайант погиб при крушении вертолёта
- Reuters
Как сообщает ESPN, по отпечаткам пальцев были подтверждены личности четырёх погибших: Коби Брайанта, Джона Алтобелли, Сары Честер и пилота Ары Зобаяна.
Личности ещё пяти жертв крушения, среди которых, согласно публичной информации, 13-летняя дочь Брайанта Джианна, пока не были официально подтверждены следователями.
Крушение вертолёта произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что НБА подготовила видеоролик, посвящённый Коби Брайанту.