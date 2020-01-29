Экспертиза подтвердила, что Коби Брайант погиб при крушении вертолёта

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По итогам судебно-медицинской экспертизы были подтверждены личности четырёх жертв крушения вертолёта, одним из пассажиров которого был легендарный баскетболист Коби Брайант.
Экспертиза подтвердила, что Коби Брайант погиб при крушении вертолёта
  • Reuters

Как сообщает ESPN, по отпечаткам пальцев были подтверждены личности четырёх погибших: Коби Брайанта, Джона Алтобелли, Сары Честер и пилота Ары Зобаяна.

Личности ещё пяти жертв крушения, среди которых, согласно публичной информации, 13-летняя дочь Брайанта Джианна, пока не были официально подтверждены следователями.

Крушение вертолёта произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что НБА подготовила видеоролик, посвящённый Коби Брайанту.

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