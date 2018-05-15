«Команда Воробьёва будет играть на победу»: Каменский о матче сборных России и Швеции на ЧМ по хоккею
- Reuters
— Матчи с Чехией, Швейцарией и Словакией сложились по-разному. Какое впечатление осталось от второй половины группового этапа?
— Я бы не согласился, что эти матчи не оставили однозначного впечатления об игре наших хоккеистов. Россияне выступают хорошо, их игра улучшается от поединка к поединку. Поэтому могу дать только позитивную оценку национальной команде России.
— Игорь Шестёркин смотрелся в матче со Словакией гораздо увереннее Василия Кошечкина в играх с Чехией и Швейцарией. Значит ли это, что против Швеции и в плей-офф может сыграть он?
— По моему мнению, они оба показывают достаточно сильную игру. Оба достойны места в воротах. Поэтому решать, кто из них выйдет на лёд в предстоящих матчах, должен только тренерский штаб. Только он имеет полное представление о состоянии каждого на данный момент.
— Несмотря на четыре «сухих» матча из шести, эксперты больше беспокоятся за линию обороны, нежели за атаку. Согласны с этой точкой зрения?
— Лучшая защита — это всегда нападение. А наша сборная обладает одной самых сильных атакующих линий на данном чемпионате. Поэтому тренеры сами должны определиться, стоит ли усиливать оборону или оставить всё как есть.
— Как отразилось на нападении команды возвращение в строй Никиты Гусева?
— Однозначно положительно. Звено, которое принесло России золото Олимпийских игр, играет уверенно и добавляет с каждым матчем.
— Насколько болезненна для национальной команды травма Максима Мамина?
— Повреждение любого хоккеиста является болезненным для всей сборной. Разумеется, это был неприятный инцидент, но у нас есть ребята, которые смогут заменить Мамина. Поэтому серьёзных проблем у россиян возникнуть не должно.
— Можно ли по прошедшим матчам дать промежуточную оценку работе Ильи Воробьёва на посту исполняющего обязанности главного тренера?
— Я считаю, что если сборная попала в плей-офф, то тренерский штаб на данный момент всё делает правильно, поэтому его действия можно оценить только положительно. Особенно бросается в глаза то, что Воробьёв уделяет внимание атакующему хоккею. Но самое главное, есть результат, а игра россиян нравится болельщикам. Это и есть самый важный показатель работы любого специалиста.
— Станет ли игра со Швецией лакмусовой бумажкой для нынешней сборной России?
— По игре нашей команды можно однозначно сказать, что хоккеисты выходят на каждый матч, чтобы побеждать. Поэтому поединок со Швецией — так же важен, как и все остальные.
— К началу встречи будет примерно понятен итоговый расклад и сетка плей-офф. Может ли это повлиять на настрой россиян?
— Я уверен, что ребята настраиваются на каждый конкретный матч с единственной целью — победить.
— То есть, команда должна играть на победу, не думая о том, что может сойтись в четвертьфинале с Канадой или Финляндией?
— Именно! Это единственная установка, которая должна звучать в раздевалке перед каждым поединком сборной. Поэтому россияне будут думать исключительно о текущем сопернике, а не том, что их ждёт в перспективе.
— Если всё же в соперники удастся получить Данию или Латвию — это можно будет считать удачным жребием?
— На чемпионате мира не стоит недооценивать кого бы то ни было. Ни с одной из сборных не стоит рассчитывать на положительный результат до стартового свистка.
— А с кем из топовых сборных россиянам лучше не встречаться до полуфинала, кто не подходит им по стилю игры?
— В любом матче всё зависит исключительно от сборной России. Я уверен, что она способна обыграть любого соперника. На данный момент наши хоккеисты выполняют все поставленные задачи, поэтому болельщики вправе рассчитывать на успешный результат.
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