Третьяк: Санкт-Петербург должен принять ЧМ-2023 по хоккею

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от конгресса Международной федерации хоккея (IIHF), который состоится 17 и 18 мая.

«Ждём утверждения насчёт МЧМ (молодёжного чемпионата мира) и Новосибирска, а также расписания», — цитирует Третьяка Sport24.

Он также уверен, что Санкт-Петербург станет городом — хозяином чемпионата мира 2023 года.

«Питер — красивый хоккейный город. Его все любят. Поэтому будем биться. Мы должны выиграть. Это очень хорошо, когда мы принимаем у себя чемпионат мира. Это популяризация нашего хоккея», — заявил Третьяк.

Ранее сообщалось, что Швеция хочет получить право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, но окончательного решения по поводу возможной подачи заявки пока не принято.

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