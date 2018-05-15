Уравнение с четырьмя неизвестными: кто станет соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею завершается групповой этап. Сборная России поборется со Швецией за лидерство в группе A и узнает, с кем ей предстоит встретиться в 1/4 финала турнира. В числе возможных соперников подопечных Ильи Воробьёва значатся Канада, Финляндия, Дания и Латвия.

Борьба за лидерство России и уверенность Швеции

Для российских болельщиков центральным матчем дня станет сражение за первое место в группе A. Победа над Словакией гарантировала подопечным Ильи Воробьёва минимум вторую строчку, которая автоматически уберегла их от матча с США. Американцы на турнире в Дании выглядят очень мощно и пока не уступили ни в одном из матчей. Таким же достижением могут похвастаться и шведы. Дружина Рикарда Грёнборга очень уверенно проводит чемпионат мира и пять из шести своих побед одержала в основное время.

Российская же команда оступилась в матче с Чехией, ведомой двумя Давидами — Пастрняком и Крейчи, но это поражение никак не повлияло на её положение в группе. Подопечные Йозефа Яндача лишь три из своих шести побед смогли добыть в основное время, что стоило им пары драгоценных очков.

В преддверии встречи команды разделяет лишь одно очко. Следовательно, исключительно победа гарантирует России или Швеции первое место в группе. В случае поражения в дополнительное время или по буллитам скандинавы уступят действующим олимпийским чемпионам по личным встречам и останутся позади. Кроме того, ни одна сборная не хочет начинать первый раунд плей-офф после обидного проигрыша от прямого конкурента за золотые медали.

Впрочем, пока очень сложно говорить о возможных соперниках россиян в случае победы или поражения в игре со скандинавами. За исключением звёздно-полосатых, подопечные Воробьёва могут встретиться с каждой из четвёрки сборных, претендующих на три оставшиеся путёвки в плей-офф из группы B.

Победная серия США и шаткое положение Финляндии

Одна из них — Финляндия, которая в заключительный день турнира встретится с лидером своей группы. В Дании подопечные Лаури Марьямяки выступают крайне неровно. Они выдали впечатляющий старт, разгромив Южную Корею, Латвию и Норвегию с общим счётом 25:2, однако потом хоккеистов начало лихорадить. Финны капитулировали в противостоянии с хозяевами первенства, после забросили пять шайб и разгромили грозную Канаду, а потом потерпели обидное поражение в овертайме от Германии.

Матч с США станет для Финляндии финальным тестом перед плей-офф. Эта встреча должна показать, был успех в матче с Канадой случайностью или поражения стали следствием исключительно недооценки соперников.

Сборная Финляндии по хоккею

Reuters

Противостояние станет одним из центральных не только из-за статуса участвующих в нём команд. Игра окажет серьёзное влияние на положение в турнирной таблице. На данный момент подопечные Марьямяки уступают американцам три балла, но в случае победы в основное время обойдут их и займут первое место в группе. Это позволит им гарантированно избежать ранней встречи с Россией, Швецией и Чехией. Однако в случае поражения от дружины Джеффа Блэшилла финны рискуют опуститься на четвёртую строчку. Тогда поединка с сильным соперником им точно не избежать.

Перспективы Канады и сражение Дании с Латвией

Способствовать этому могут и должны канадцы, которые последний матч группового этапа проведут с немцами. Как и финны, подопечные Билла Питерса не могут похвастаться стабильностью на чемпионате мира. Они уже уступили своим прямым конкурентам — США и Финляндии, а днём ранее лишь в овертайме обыграли скромную по мировым меркам Латвию. Это перечеркнуло притязания «кленовых листьев» на лидерство в группе и заставило их бороться лишь за места со второго по четвёртое.

Подопечные Марко Штурма уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, но не прочь ярко проявить себя на прощание. В матче с Финляндией они уже успели продемонстрировать, что умеют преподносить сюрпризы.

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Коннору Макдэвиду и компании необходимо обыгрывать Германию как минимум для того, чтобы гарантированно занять в группе место выше четвёртого. Они лишь на балл опережают Данию и на два — Латвию, а в случае поражения рискуют занять последнюю строчку и получить в соперники Россию или Швецию.

Причём для того чтобы подняться выше третьей строчки, «кленовым листьям» мало просто обыгрывать серебряных призёров Игр. Для этого им нужно, чтобы их соседи по Северной Америке обыграли финнов. Даже успех Суоми по буллитам лишит канадцев шансов на второе место. При равенстве очков ключевую роль сыграет отрицательный результат в личной встрече.

Последнюю путёвку в плей-офф в очном противостоянии разыграют Дания и Латвия. Днём ранее хозяева первенства уже были одной ногой в плей-офф, однако их будущие соперники неожиданно навязали канадцам борьбу и смогли заработать драгоценное очко. Если раньше подопечных Янне Карлссона вполне устраивало даже поражение в дополнительное время, то теперь для продолжения выступления на турнире им необходима исключительно победа.

Ключевой матч Швейцарии и надежды Словакии

В группе A также продолжается борьба за последнюю путёвку в плей-офф. После шести матчей сборные Швейцарии и Словакии разделяет всего одно очко, однако у подопечных Патрика Фишера есть ещё одно преимущество. После победы над своим принципиальным соперником в заключительном туре их устроит даже победа в дополнительное время.

Сборные Швеции и Швейцарии по хоккею

Reuters

Свой решающий матч швейцарцы проведут против французов. Нино Нидеррайтер и компания уже успели обыграть чехов, а также навязать борьбу россиянам и шведам, поэтому встреча с трёхцветными не выглядит для них серьёзным испытанием. Тогда как коллектив Дэйва Хендерсона, напротив, лидерам группы ничего противопоставить не сумел и уступил трижды с общей разницей шайб 0:17.

Словаки же свой последний матч группового этапа обязаны выигрывать уверенно. Ведь их соперником станет главный аутсайдер из восьмёрки команд. Сборная Белоруссии потерпела шесть поражений подряд и впервые с 2003 года покинет элитную группу. Возможно, подопечные Сергея Пушкова смогут собраться и немного порадовать своих болельщиков. Однако надежды на это минимальные.