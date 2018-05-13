«Мы все ждали возвращения Гусева»: что говорили после победы сборной России над Швейцарией на ЧМ по хоккею

Причиной нестабильной игры сборной России стала неопытность большинства хоккеистов, для которых этот чемпионат мира — первый в карьере. Об этом заявил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв. Форвард сборной Кирилл Капризов признался, что с нетерпением ждал возвращения в строй партнёра по звену Никиты Гусева, а защитник Владислав Гавриков рассказал, почему последние минуты встречи со швейцарцами получились такими напряжёнными.

Сборная России с большим трудом одержала свою четвёртую победу на ЧМ по хоккею, сломив сопротивление команды Швейцарии. В последнем периоде подопечные Патрика Фишера были близки к тому, чтобы сравнять счёт и перевести игру в овертайм, но россияне смогли отстоять победу.

Комментируя напряжённый характер пятого матча, главный тренер сборной России Илья Воробьёв заметил, что никогда нельзя быть полностью довольным выступлением команды.

«Всегда какие-то отрезки не устраивают. У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат. Не сказал бы, что мы пассивно играли. Мы работали в обороне, чуть-чуть не хватало на атаку. Были некоторые проблемы со входом в зону. Нам нужно больше скорости», — цитирует наставника «Чемпионат».

Также по теме Напряжённая концовка: Россия переиграла Швейцарию на ЧМ по хоккею в Дании В пятом матче чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии. Встреча...

При этом он признался, что доволен выступлением Никиты Гусева. Форвард СКА провёл свой дебютный матч на первенстве планеты и отметился двумя результативными передачами.

«Сложно пока сказать, готов ли он выдерживать весь матч и играть по 20 минут, я надеюсь на это», — отметил Воробьёв.

Изначально Евгений Дадонов, который до возвращения Гусева выступал в первом звене, был переведён в третью тройку к Сергею Андронову и Максиму Мамину. Однако уже по ходу встречи он занял место Павла Бучневича рядом с Артёмом Анисимовым и Михаилом Григоренко.

«Рокировка Бучневич — Дадонов? Добились чего хотели, Женька забил гол. Помимо него, он добавил скорости и динамики звену, в этом и был смысл», — пояснил главный тренер.

Одним из главных героев встречи стал голкипер российской сборной Василий Кошечкин. Уроженец Тольятти отразил 24 из 27 бросков и в последние минуты не раз спасал ворота коллектива. Но как считает Воробьёв, олимпийскому чемпиону после двух напряжённых матчей против Чехии и Швейцарии не помешает отдых.

«Шестёркин, скорее всего, сыграет в одном из спаренных матчей. Шведы или словаки? Пока на 100 процентов сказать не могу», — отметил наставник.

Также Воробьёв рассказал о состоянии защитника Динара Хафизуллина, который пропустил встречу со Швейцарией из-за травмы.

«Мы будем пробовать Хафизуллина на льду завтра, посмотрим, сможет ли он сыграть со словаками», — приводит слова тренера РИА Новости.

Защитник Владислав Гавриков, который был признан лучшим игроком сборной в матче со Швейцарией, рассказал, почему последние минуты встречи получились такими напряжёнными.

«Швейцарцы — очень быстрая и мобильная команда, стараются за очень короткий промежуток времени доставлять шайбу в зону и там за неё бороться. Нервная концовка же получилась из-за совершенно глупого удаления, когда у нас на льду было шесть человек, поэтому надо быть повнимательней», — цитирует Гаврикова ТАСС.

Сам Гусев после матча признался, что полностью восстановился после болезни, но его функциональное состояние является не идеальным.

«Главное было поправить своё здоровье, а дальше решат тренеры. Сейчас у меня всё хорошо. Первые два периода провёл достаточно хорошо, в третьем было тяжелее. У нашей тройки сразу появились моменты, надо было их реализовывать», — отметил форвард.

При этом он обратил внимание на уверенные действия швейцарских хоккеистов. По его словам, подопечные Патрика Фишера действовали довольно жёстко и мешали создавать голевые моменты.

Его партнёр по звену Кирилл Капризов признался, что с нетерпением ждал возвращения Гусева. При этом он хорошо отозвался о своём сопернике и выразил мнение, что сборная России может занести себе в актив эту встречу.

«Мы все ждали Гусева. Он совершил отличное возвращение. У швейцарцев хорошая команда, очень быстрая. В концовке игры мы заработали ненужное удаление за нарушение численного состава. Плохо, что пропустили, а так в целом нормально, хорошая игра была. Не думаю, что после 3:1 стали играть по счёту. Старались действовать так же», — цитирует Капризова Sport24.

Согласился со своим партнёром по сборной и московскому ЦСКА Михаил Григоренко.

«Знали, что Швейцария очень серьёзный соперник. Они в группе и с чехами поборолись, и неплохо играли, бились и старались. Молодцы, но у нас задача была выиграть, мы это сделали, идём дальше. Тренеры просили в третьем периоде играть от обороны? Нет, так получилось. Вели 3:1, уже доигрывали, за это и поплатились. Но отличились в четвёртый раз и одержали победу», — заявил Григоренко.

Также по теме «Сделаем правильные выводы»: что говорили после поражения сборной России от Чехии на ЧМ по хоккею в Дании Игрокам отечественной сборной необходимо учесть ошибки после поражения от Чехии на чемпионате мира в Дании. Об этом после матча заявил...

Также форвард оценил свои действия на льду и рассказал о взаимодействии с Дадоновым.

«Рад, что забросил шайбу, хотя по содержанию можно было получше играть. Но всё хорошо получилось, третий период провёл нормально. Что касается перевода Дадонова в наше звено, то тренеры просто пытаются найти различные сочетания в играх. Женю поставили, мы забросили две шайбы, он один из лучших игроков и лидер команды, с ним приятно выступать вместе», — выразил мнение Григоренко.

Не обошёл он стороной и долгожданное возвращение в состав команды Гусева.

«Никита — самый мастеровитый игрок команды, это чувствовалось. Передачи, которые он отдаёт в большинстве, очень помогают», — добавил Григоренко.

Защитник Егор Яковлев также признал мастерство соперников, а также рассказал о своей ошибке, которая привела ко второму голу в ворота сборной России.

«Швейцарцы в последние годы показывают очень приличный хоккей. У них очень серьёзный чемпионат. Мы ожидали хорошей игры, настраивались на бой. В эпизоде с моей ошибкой соперник перехитрил меня, обманул. Я хотел его вытянуть на себя и отдать дальше передачу, но он меня прочитал. На таком уровне ошибки всегда приводят к заброшенным шайбам», — признался Яковлев.

Он также сравнил Швейцарию со сборной Чехии и рассказал о пассивной игре команды в третьей 20-минутке.

«Темп игры у швейцарцев такой же, как у чехов. Просто у Чехии побольше мастеров. Да, были стычки, но ничего страшного. Мы ожидали такой игры. Считаю, что Береглазов хорошо влился, подготовился. Это очень непросто — вступать в игру по ходу турнира. Он достойно справился. Почему откатились в третьем периоде? Наверное, это наша главная ошибка. Тренеры просили быть агрессивнее, работать в зоне соперника, а мы играли на сохранение счёта. Надо будет разобраться. Никаких конкретных установок по хоккеистам Швейцарии не было», — добавил Яковлев.