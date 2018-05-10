Первая серьёзная проверка: сборная России сравняла счёт в матче с Чехией на ЧМ по хоккею в Дании
- Reuters
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10 мая 2018
Ох, Артём Анисимов убежал один к чужим воротам! Но как же уверенно отразил его бросок Риттих.
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Динар Хафизуллин нарушил правила в ходе чешской атаки. Главное, что не пропустили, а две минуты в меньшинстве ещё не обозначают, что автоматически пропустим снова.
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ГОЛ!!! 2:2!!! Снова россияне быстро забрасывают! На этот раз это сделал Михаил Григоренко, приняв классный пас из-за ворот!
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Интересно, что сегодня тренерская дуэль тренеров магнитогорского «Металлурга» — бывшего и будущего. Илья Воробьёв возглавлял команду раньше, а Йозеф Яндач примет её летом.
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Стартовал второй период!
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Возвращаемся на лёд и смотрим, как сборная России будет отыгрываться! Верим в это! Но пока ждём, когда будут решены проблемы со льдом...
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Первый период закончился. Сборная России впервые уступает в счёте из-за двух ошибок в обороне, которых вполне можно было избежать. Будет повод у подопечных Ильи Воробьёва проявить характер, без него бороться за медали всё равно не получится.
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ГОЛ! 1:2... Ошибка Трямкина за воротами привела к голу Дмитрия Яшкина. Надо было аккуратнее выводить шайбу. Чехи очень легко забросили после потери.
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Чехи научились сдерживать первую тройку россиян, ей очень трудно войти в зону.
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Александр Барабанов накручивает соперников, но одному ему не удаётся забросить шайбу. Нужна помощь партнёров, а они не успевают за ним.
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