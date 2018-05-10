Первая серьёзная проверка: сборная России сравняла счёт в матче с Чехией на ЧМ по хоккею в Дании

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Владимир Зайвый
На групповом этапе чемпионата мира в Дании сборная России впервые играет с действительно сильным соперником. Подопечным Ильи Воробьёва противостоит команда Чехии, чей состав накануне встречи пополнился двумя игроками НХЛ. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первая серьёзная проверка: сборная России сравняла счёт в матче с Чехией на ЧМ по хоккею в Дании
  • Reuters
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  • 10 мая 2018

    Ох, Артём Анисимов убежал один к чужим воротам! Но как же уверенно отразил его бросок Риттих.

  • Динар Хафизуллин нарушил правила в ходе чешской атаки. Главное, что не пропустили, а две минуты в меньшинстве ещё не обозначают, что автоматически пропустим снова.

  • ГОЛ!!! 2:2!!! Снова россияне быстро забрасывают! На этот раз это сделал Михаил Григоренко, приняв классный пас из-за ворот!

  • Интересно, что сегодня тренерская дуэль тренеров магнитогорского «Металлурга» — бывшего и будущего. Илья Воробьёв возглавлял команду раньше, а Йозеф Яндач примет её летом.

  • Стартовал второй период!

  • Возвращаемся на лёд и смотрим, как сборная России будет отыгрываться! Верим в это! Но пока ждём, когда будут решены проблемы со льдом...

  • Первый период закончился. Сборная России впервые уступает в счёте из-за двух ошибок в обороне, которых вполне можно было избежать. Будет повод у подопечных Ильи Воробьёва проявить характер, без него бороться за медали всё равно не получится.

  • ГОЛ! 1:2... Ошибка Трямкина за воротами привела к голу Дмитрия Яшкина. Надо было аккуратнее выводить шайбу. Чехи очень легко забросили после потери.

  • Чехи научились сдерживать первую тройку россиян, ей очень трудно войти в зону.

  • Александр Барабанов накручивает соперников, но одному ему не удаётся забросить шайбу. Нужна помощь партнёров, а они не успевают за ним.

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