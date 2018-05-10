Первая серьёзная проверка: сборная России сравняла счёт в матче с Чехией на ЧМ по хоккею в Дании

На групповом этапе чемпионата мира в Дании сборная России впервые играет с действительно сильным соперником. Подопечным Ильи Воробьёва противостоит команда Чехии, чей состав накануне встречи пополнился двумя игроками НХЛ. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Reuters