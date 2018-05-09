Отставка в сборной Белоруссии, автогол в пустые ворота и сверхрезультативность финнов: итоги пятого дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился пятый день группового этапа. Он оказался последним для главного тренера сборной Белоруссии Дэйва Льюиса, отправленного в отставку после поражения от России. Швейцария была близка к победе над Чехией, но уступила по итогам серии буллитов. Словаки впервые за два года услышали свой гимн после победы. Финляндия разгромила Норвегию и стала самой результативной командой турнира. А Южная Корея вновь крупно проиграла, на этот раз — Латвии.

Сейв дня

Матч Чехии и Швейцарии стал главным событием пятого дня чемпионата мира. Это была встреча равных по силе команд, между которыми ведётся борьба за попадание в первую четвёрку своей группы. Хотя швейцары не всегда воспринимаются как реальные претенденты на плей-офф, но сейчас их результаты говорят об обратном — на старте турнира они набрали пять очков из шести возможных, а это уже неплохой запас.

По крайней мере, более крупный, чем у чехов, которые только обыграли в овертайме Словакию и уступили Швеции. Сборной Чехии нужно было одержать победу в основное время. Только остановить швейцарцев оказалось совсем не так просто.

После достаточно размеренного первого периода, в котором команды отличились голами в большинстве, Швейцария стремительно ушла в отрыв — 3:1. В течение следующих пяти минут соперники вновь обменялись голами, причём Нино Нидеррайтер во второй раз наказал чехов за нарушения правил. У судей, кстати, работы было очень много — на двоих команды набрали 44 минуты штрафа.

Ещё до конца второй 20-минутки чехи всё-таки смогли сравнять счёт — помог в этом Михал Ржепик, впервые забросивший на этом чемпионате мира. После перерыва сборная Чехии благоразумно заиграла от обороны, так что ни один из 13 бросков швейцарцев не достиг цели, в том числе после буллита в исполнении Йоэля Вермина. Для вратаря Павла Францоуза это была хорошая проверка перед серией послематчевых штрафных бросков. Хотя спасать команду ему приходилось реже, чем Леонардо Дженони, именно чехи отпраздновали победу благодаря точному броску разыгравшегося Ржепика. Швейцария набрала по итогам встречи одно очко, благодаря чему она укрепилась на третьем месте в группе A вслед за Россией и Швецией.

Успех дня

Болельщики сборной Словакии наконец-то услышали гимн своей страны в честь победы в матче. Им пришлось ждать этого целых два года. Ведь на прошлом чемпионате мира, где словаки обыграли только Италию, у организаторов возникли технические трудности с воспроизведением фонограммы, так что красивую традицию соблюсти не удалось. Зато сейчас хоккеисты насладились мелодией после победы над Австрией.

Обе команды к третьему для себя матчу не выиграли ни одной встречи и заработали всего по одному очку. Тренерскому штабу сборной Словакии очень хотелось исправить эту ситуацию, и к игре с Австрией они включили в состав сразу четырёх новых игроков. Правда, защитника «Бостон Брюинз» Здено Хары среди них не оказалось. Но даже один вызов Марека Говорки себя оправдал — он отдал результативный пас Марцелу Гашчаку на пятой минуте, который помог Словакии сравнять счёт.

Австрийцам не хватало класса, чтобы переломить ситуацию в этом своеобразном дунайском дерби. После перерыва словаки заиграли с новой силой и забросили ещё две шайбы — Томаш Юрчо занёс клюшку сразу после своего возвращения из штрафного бокса, а Кристиан Ярош расстрелял вратаря Бернхарда Штаркбаума, который излишне понадеялся на помощь защитников.

В начале третьего периода Австрия всё-таки смогла ещё раз порадовать болельщиков быстрым голом, но стоило словакам сконцентрироваться на обороне, как моменты у их ворот больше не возникали. Счёт 3:2 в пользу Словакии так и остался бы гореть на табло, если бы не автогол Доминика Цвергера, случившийся на последних секундах, когда австрийские ворота были пусты. Этот гол, увеличивший преимущество словаков над соперниками вдвое, был записан на Михала Криштофа.

Провал дня

С тех пор, как чемпионат мира стал проводиться по формуле с двум группами по восемь сборных, звание абсолютно худшей команды заслужила Италия. В 2017 году она проиграла все матчи с общей разницей шайб «–26» и одним заработанным очком. Но теперь её рекорд хочет побить Южная Корея. Хозяева последней Олимпиады, если судить по их дебютному старту на чемпионате мира, словно именно этого и добиваются.

Иначе невозможно объяснить три стартовых поражения и «–22» по шайбам. Статистика для южнокорейцев и североамериканцев в их составе стала ещё хуже после встречи с Латвией, которая не прочь зацепиться за плей-офф. Прибалты одержали победу со счётом 5:0. Дубль в их составе оформил Роберт Букартс, причём свою вторую шайбу он забросил за секунду до финальной сирены. Латвийцам особенно понравилось наказывать Майкла Свифта за удаления — его недисциплинированность привела к двум шайбам в воротах Южной Кореи.

Впрочем, долго радоваться второй победе латвийцы не могли. Мартиньш Карсумс получил тяжёлую травму в матче, из-за которой может пропустить оставшуюся часть турнира.

Разгром дня

В отличие от российской сборной, финским хоккеистам удаётся держать планку и выигрывать каждый свой матч с разницей в семь шайб. После побед над Южной Кореей и Латвией игроки Суоми выиграли скандинавское дерби с Норвегией со счётом 7:0.

Набравший десять очков в двух предыдущих встречах Себастьян Ахо на этот раз дал поиграть своим партнёрам, а сам ограничился всего лишь одним баллом за передачу, с которой Вели-Матти Савинайнен открыл счёт. В финской сборной быстро нашёлся другой герой — Микаэль Гранлунд отдал два паса и сам забросил шайбу под конец второго периода. Выделить в команде можно и Саку Мяэналанена, который поставил точку в матче эффектным голом в меньшинстве.

По итогам трёх туров Финляндия выбилась в лидеры турнира по заброшенным шайбам — её хоккеистам удалось 23 раза огорчить соперников. Показателен тот факт, что в составе команды всего четыре полевых игрока ещё не набирали баллов за результативность. Помимо Суоми только Россия и Швеция пока имеют 100-процентный результат по набранным очкам. Но финским хоккеистам скоро придётся позабыть о лёгких встречах с аутсайдерами — впереди в их календаре Дания, Канада, Германия и США.

Отставка дня

Пока в России радовались великолепному старту на чемпионате мира и суммарным 20:0 в трёх матчах, в Белоруссии сокрушались из-за полностью противоположного результата. Подопечные Дэйва Льюиса потерпели три поражения подряд с общим счётом 2:17. Разгром, учинённый командой Ильи Воробьёва, переполнил чашу терпения Федерации хоккея Белоруссии — там решили, что хуже уже быть не может, и уволили канадского специалиста прямо по ходу турнира.

«Решение об уходе Льюиса было принято совместно. Оно взвешенно принято с обеих сторон. Льюис тоже прекрасно видел, что нужно что-то менять. Мы расстались полюбовно, никаких компенсаций, ни у кого друг к другу нет вопросов. Мы очень благодарны Льюису, он многое дал белорусскому хоккею. Сейчас он сказал, что его время прошло, что ему 65 лет, у него внуки, и он хочет больше времени проводить с семьёй. Пока Сергей Пушков исполняет обязанности, уже после чемпионата мира будут приниматься решения», — заявил РИА Новости спортивный директор ФХБ Владислав Клочков.

Смена тренера во время чемпионата мира — это действительно отчаянный шаг и, пожалуй, единственный, который сейчас может помочь белорусской команде. Ей уже не приходится думать о плей-офф, а только о выживании в элитном дивизионе. Для этого надо обогнать хотя бы Австрию, которая после трёх туров хотя бы имеет одно очко в запасе. Гоняться за Словакией смысла нет — эта страна примет следующий чемпионат мира и поэтому имеет на него бронь.

Отказ дня

Сборная России не сможет рассчитывать на помощь Евгения Малкина. В ночь с четвёртого на пятый день турнира нападающий «Питтсбург Пингвинз» вылетел из Кубка Стэнли вместе со своей командой, потерпев четвёртое поражение от «Вашингтон Кэпиталз». И хотя раньше Малкин в таких ситуациях соглашался помочь национальной команде, сейчас он ответил отказом. Форвард заявил, что ему необходимо поправить здоровье после сезона.

«На чемпионат мира я не еду. Буду залечивать болячки. Потянул связки, играл в наколеннике, а это неудобно», — сказал Малкин.

Этот чемпионат мира мог бы стать для Малкина восьмым в карьере. Раньше он отказывался от поездок на мировой форум только из-за успехов своего клуба в Кубке Стэнли или незалеченных связок колена.