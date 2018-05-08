180 «сухих» минут России, разгром от Канады и гол Швеции на 24-й секунде: итоги четвёртого дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился четвёртый игровой день. Сборные России и Канады разгромили Белоруссию и Данию с разницей в шесть шайб. При этом отечественная дружина вновь сыграла на ноль и не пропускает на ЧМ уже 180 минут. Шведы уверенно обыграли Францию, открыв счёт уже на 24-й секунде. А немцы в матче с США пять раз отправлялись на скамейку штрафников во втором периоде и дважды пропустили в меньшинстве.

Разгромы дня

Сборная России в матче с Белоруссией добилась третьей подряд разгромной победы на чемпионате мира. Правда, если в ворота Австрии и Франции подопечные Ильи Воробьёва забросили по семь шайб, то в игре с соседями обошлись шестью.

Первыми голами на турнире отметился капитан команды Павел Дацюк — опытному хоккеисту удалось оформить дубль и вдобавок отдать результативную передачу. Именно он открыл счёт в середине первого периода. А после перерыва Дацюк нанёс сильный бросок с дальней дистанции. Снаряд с рикошетом от штанги влетел в сетку.

Не ушёл с площадки без гола и лучший бомбардир сборной Кирилл Капризов. Он забросил последнюю, шестую шайбу российской команды и свою четвёртую на турнире. Попутно нападающий ЦСКА догнал лидера гонки снайперов чемпионата финна Себастьяна Ахо.

Наконец, следует отметить и голкипера отечественной команды Игоря Шестёркина. Накануне в игре с Австрией вратарь СКА дебютировал на ЧМ в третьем периоде, а на следующий день получил в своё распоряжение все 60 минут и не позволил сопернику отличиться, хотя опасные моменты у белорусов были. Всего Шестёркин отразил 18 бросков по воротам.

После игры стало известно, что канадский специалист Дэйв Льюис покидает пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учётом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея Белоруссии.

До конца турнира тренером команды будет Сергей Пушков.

С разницей в шесть шайб выиграли свой матч и канадцы. «Кленовые листья» встречались с хозяевами турнира датчанами и не оставили им ни единого шанса. Подопечные Янне Карлссона при поддержке родных трибун, конечно, делали всё, что было в их силах, но разница в классе была слишком очевидной.

Хозяева держали свои ворота на замке более восьми минут, но их сгубило первое же удаление, которое реализовал Джош Бейли. А вскоре Аарон Экблад отличился уже в равных составах.

Во втором периоде Канада вовсе забросила три шайбы за три минуты. Единственное, что удалось сделать датчанам, — размочить счёт, когда «Кленовые листья» отличились уже шесть раз. Правда, точку в матче поставили всё же североамериканцы. Тайсон Джост записал в свой актив третий гол на турнире — 7:1.

Самым результативным хоккеистом канадцев в отчётном матче стал Коннор Макдэвид, главная звезда команды. На счету 21-летнего нападающего «Эдмонтона» три голевые передачи. А Райан Ньюджент-Хопкинс оформил дубль.

.@HC_Men were dominant in a 7-1 win over @DKIshockey. McDavid lead the team with 3 points, four plays netted 2 points, and eight more players got on the scoresheet! #CANvsDEN



Read more: https://t.co/VcCkEDuw8Spic.twitter.com/GRVjHvJlLB — IIHF (@IIHFHockey) 7 мая 2018 г.

Старт дня

Чуть менее уверенной победы добились шведы в матче с Францией. «Тре Крунур» забросили в ворота соперника «всего» четыре шайбы. Зато открыли счёт подопечные Рикарда Грёнборга уже на 24-й секунде. Отличился Рикард Ракелль, набравший седьмой балл за результативность на турнире (3 + 4). Через несколько минут французов огорчил уже Микаэль Баклунд.

После перерыва ворота Ронана Кеменера поразил Оливер Экман-Ларссон, а поставил точку в матче Элиас Петтерссон. Таким образом, шведы вместе с Россией после трёх матчей лидируют в группе А со стопроцентными показателями.

Большинство дня

Сборная США, как и российская команда, продлила победную серию на ЧМ до трёх матчей, обыграв Германию. Немцы, проигравшие две первые встречи на турнире по буллитам, сохраняли свои ворота в неприкосновенности до самой середины матча и пропустили в итоге лишь в меньшинстве. Отличился лидер «звёздно-полосатых» Патрик Кейн.

Финалисты Олимпийских игр-2018 во втором периоде сами загнали себя в угол постоянными удалениями. За 20 минут игрового отрезка немцы сразу пять раз отправлялись на скамейку штрафников. Их ничему не научила даже шайба Кейна. Всего через пару минут США вновь отличились в большинстве. На этот раз ворота Никласа Тройтле поразил Дерек Райан.

А за десять минут до конца встречи «точку» в матче поставил Алекс Дебринкэт. К слову, ко всем трём голам американцев приложил руку Кейн. Помимо точного броска он записал на свой счёт две результативные передачи. В активе форварда «Чикаго» значится уже пять баллов за результативность (1+4).