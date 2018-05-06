«Молодцы ребята, играем с огоньком»: как в сборной России встретили победу над Австрией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею снова выиграла со счётом 7:0 на чемпионате мира в Дании. Во втором матче группового этапа россияне нанесли поражение австрийцам. Главный тренер Илья Воробьёв похвалил подопечных за игру, нападающий Михаил Григоренко не стал обещать, что такой же результат будет и во встрече с Белоруссией, а форвард Артём Анисимов отметил, что в начале второго периода в игре команды были «помарки». Что говорили в российской сборной после второй победы на ЧМ — в материале RT.

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв похвалил подопечных за игру, показанную в поединке с Австрией.

«В матче с Францией были проблемы со сменами. Мы вчера на тренировке работали именно над этим. Сегодня в этом компоненте было намного лучше. Не расслабят ли такие победы? Сейчас говорили с ребятами, что дальше будет тяжелее. Надо сплачиваться больше. С белорусами каждая игра — это другой фильм, другая история. Некоторые вещи в игре сборной меняем. Больше играем в пас, но это в зависимости от соперника, позволяет он это делать или нет. Когда всё будет в два раза быстрее, с этим будет сложнее.

Пока удаётся заставлять играть до конца. Будем надеяться, что дальше будет так же. Молодцы ребята, играем с огоньком. Мы работали над большинством, смотрели видео, австрийцы играют в меньшинстве иначе, нежели французы. Будем работать дальше», — сказал Воробьёв.

Также наставник прокомментировал вызов в сборную новых игроков и приезд Никиты Гусева в Данию.

«По поводу вопроса, заявлять или нет Алексея Береглазова и Алексея Бывальцева, у нас бурные обсуждения. Никита Гусев тренируется по индивидуальной программе. Доктора смотрят, в каком он функциональном состоянии. Тренеры по фитнесу готовят его. С белорусами он играть не будет. Заявить его? Это будет зависеть от его физического состояния», — отметил Воробьёв.

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Хоккеист Евгений Дадонов выразил надежду, что две лёгкие победы над Францией и Австрией не расслабят команду перед более важными играми.

«Надеюсь, что не расслабимся после таких матчей и они будут полезны. В любом случае готовимся дальше. Стараемся прибавлять, смотрим видео. Какие-то системные моменты нужно подтягивать. Мне показалось, что с Францией было тяжелее. Любая команда может доставить неудобства. Повторюсь, мы готовимся к каждому матчу. Раннее начало встречи никак не повлияло, две команды в одинаковых условиях. Лёд лучше не стал, к концу встречи он начал откалываться», — сообщил Дадонов «Чемпионату».

Вратарь Игорь Шестёркин сыграл только в третьем в периоде, отразив четыре броска. Голкипер отметил, что заранее готовился к выходу на замену Василию Кошечкину.

«Меня заранее предупредили, что если будет такая возможность, то дадут сыграть. Я готовился. Австрийцы — хорошая команда, бегущая. Я бы не сказал, что это слабая сборная. Чтобы прочувствовать чемпионат мира, надо всё-таки провести полноценный матч. Против какой именно команды — без разницы, главное играть. Я заждался дебюта, работал. На прошлых чемпионатах мира тоже надеялся сыграть, составлял конкуренцию», — рассказал хоккеист, для которого это был первый в карьере матч чемпионата мира.

Лучший снайпер сборной России на турнире Кирилл Капризов подчеркнул, что матч с австрийцами проходил в более быстром темпе, чем игра с французами.

«Сегодня, может, игра побыстрее была. Нам сейчас скажут, посмотрим видео, разберём. Думаю, второй период удалось подтянуть, чуть получше было. Говорили ли тренеры, чтобы наше звено играло попроще? В первом периоде почти каждую смену у нас были моменты, надо было забивать. Передача Дацюка на гол — это что-то! Конечно, у нас есть свои установки на игру, я не буду вам сейчас всё рассказывать. Что для меня значит русский гимн после матчей, которого не было на Олимпиаде? Наверное, для всех русских он очень многое значит. Очень приятно», — признался 21-летний нападающий.

Илья Михеев забросил последнюю, седьмую шайбу в ворота австрийцев. Он оставил её себе на память, так как это был его первый гол на чемпионате мира.

«Памятную шайбу я забрал. Хороший гол получилось забить, здорово. Мы выиграли вбрасывание, получилась смена скоростей — соперник был спиной, а я лицом. Не возьмусь сказать, кто из двух первых соперников понравился больше. Моментами австрийцы были хороши, моментами — французы. Атмосфера чемпионата мира чувствуется, но когда я был на Евротуре, то там соперники были посерьёзнее. Что тут скрывать, сейчас было полегче. Скучно не было, у нас свои задачи, их надо решать. Вчера мы полностью провалили второй период, а сегодня длительных плохих отрезков не было», — заверил Михеев.

Форвард Артём Анисимов заявил, что ему интересно играть с соперниками уровня Франции и Австрии, тем более что дальше оппоненты будут более серьёзными.

«В начале матча австрийцы начали играть агрессивно, создавали нам проблемы. Мы не могли выйти из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили гол, второй. Пошла игра в атаке, всё наладили. Немного во втором периоде было не очень, а потом опять начали показывать свою игру, как и должны делать. Надо начинать лучше второй период. Пока у нас такая небольшая помарочка. Конечно, нам интересно играть. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую встречу одинаково. Даже лучше, чем на предыдущую. Проще дальше точно не будет. Будет сложнее. Надо прогрессировать, идти вперёд», — рассказал форвард «Чикаго Блэкхоукс».

Автор дубля в ворота сборной Австрии Михаил Григоренко не стал обещать, что в следующем матче с Белоруссией счёт тоже будет 7:0.

«Особо не думаем о сопернике, нужно просто играть в свою игру, наигрывать комбинации, стараться. Это чемпионат мира, здесь слабых команд нет. Всякое случается, на такие матчи мы выходим и играем на 100%. Так получается, что два матча хорошо сыграли. Что было самым опасным с Австрией? Они начали игру довольно быстро, агрессивно. У них было пару моментов, Кошечкин сделал хорошие сейвы, и дальше уже пошло-поехало. Не знаю, будет ли с Белоруссией тоже 7:0. Будем играть, выходить и стараться выиграть. Мы стараемся не обращать внимания на счёт, работать, играть и готовиться к следующим матчам. У всех одна задача — выиграть. Пытаемся забить, помочь друг другу. У каждого свои хорошие качества», — отметил нападающий.