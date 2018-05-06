Капризов рассказал об ощущениях слышать гимн России после матчей ЧМ-2018 по хоккею
На счету Капризова одна заброшенная шайба и одна результативная передача.
«В первом периоде почти каждую смену у нас были моменты, надо было забивать. Передача Дацюка на гол — это просто что-то! У нас есть свои установки на игру, я не буду вам сейчас о них рассказывать. Давайте, что ли, всему миру рассказывать?» — цитирует Капризова Sport24.
Он также рассказал, каково слышать после сыгранных матчей российский гимн, который отсутствовал на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Наверное, для всех русских гимн очень многое значит. Очень приятно», — сказал Капризов.
Ранее вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, что тренеры предупредили его о возможном дебюте на чемпионате мира во втором матче группового этапа с командой Австрии.