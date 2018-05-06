Капризов рассказал об ощущениях слышать гимн России после матчей ЧМ-2018 по хоккею

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Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.

На счету Капризова одна заброшенная шайба и одна результативная передача.

«В первом периоде почти каждую смену у нас были моменты, надо было забивать. Передача Дацюка на гол — это просто что-то! У нас есть свои установки на игру, я не буду вам сейчас о них рассказывать. Давайте, что ли, всему миру рассказывать?» — цитирует Капризова Sport24.

Он также рассказал, каково слышать после сыгранных матчей российский гимн, который отсутствовал на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Наверное, для всех русских гимн очень многое значит. Очень приятно», — сказал Капризов.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, что тренеры предупредили его о возможном дебюте на чемпионате мира во втором матче группового этапа с командой Австрии.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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