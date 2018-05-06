Вратарь сборной России по хоккею Шестёркин: я заждался своего дебюта

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Вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестёркин рассказал, что тренеры его предупредили о возможном дебюте на чемпионате мира во втором матче группового этапа с командой Австрии.

Шестёркин заменил Кошечкина в воротах на третий период встречи.

«Меня заранее предупредили, что, если будет такая возможность, дадут сыграть. Я готовился», — цитирует Шестёркина «Чемпионат».

Вратарь отметил, что дебютом будет считать, если проведёт на площадке целый матч.

«Чтобы прочувствовать чемпионат мира, надо всё-таки провести полноценный матч. Против какой именно команды — без разницы, главное — играть. Я заждался дебюта, работал. На прошлых чемпионатах мира тоже надеялся сыграть, составлял конкуренцию», — сказал Шестёркин.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Австрии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

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