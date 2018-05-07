Сборная Швеции нанесла крупное поражение Франции на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Швеции обыграла национальную команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 4:0. Голами отметились Рикард Ракелль, Микаэль Баклунд, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон. В следующем матче сборная Швеции сыграет с австрийцами 9 мая, французы встретятся с командой Словакии 10 мая. Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила Данию на ЧМ-2018 по хоккею.