Сборная Швеции нанесла крупное поражение Франции на ЧМ-2018 по хоккею
Сборная Швеции обыграла национальную команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Голами отметились Рикард Ракелль, Микаэль Баклунд, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.
В следующем матче сборная Швеции сыграет с австрийцами 9 мая, французы встретятся с командой Словакии 10 мая.
Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила Данию на ЧМ-2018 по хоккею.
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