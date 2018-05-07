Сборная Канады разгромила Данию на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 7:1. В следующем матче сборная Дании 9 мая сыграет с командой Финляндии, а канадцы 10 мая — с норвежцами. Ранее сообщалось, что Третьяк сравнил выступление сборной России на ЧМ-2018 по хоккею с игрой команды СССР.