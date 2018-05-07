Сборная Канады разгромила Данию на ЧМ-2018 по хоккею
Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 7:1.
В следующем матче сборная Дании 9 мая сыграет с командой Финляндии, а канадцы 10 мая — с норвежцами.
Ранее сообщалось, что Третьяк сравнил выступление сборной России на ЧМ-2018 по хоккею с игрой команды СССР.
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