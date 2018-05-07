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Третьяк сравнил выступление сборной России на ЧМ-2018 по хоккею с игрой команды СССР

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной страны в первых трёх матчах чемпионата мира 2018 года в Дании.

«Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет в немного другой хоккей, в отличие от последних лет. Эта игра комбинационная, команда играет друг на друга», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что ему нравится, как играет нынешняя сборная России.

«Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в команде СССР в моё время», — добавил Третьяк.

Кроме того, он назвал хорошим показателем тот факт, что сборная России провела три игры подряд без пропущенных шайб.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что его настораживают три победы с общим счётом 20:0 на ЧМ-2018 по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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