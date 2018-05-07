Воробьёв заявил, что его настораживают три победы с общим счётом 20:0 на ЧМ-2018 по хоккею
«Не в курсе, что 20:0 — это лучший старт сборной на чемпионатах мира, себе запишите это, а я лучше забуду про это. Давайте успокоимся все с этими красивыми счетами. Меня происходящее не то чтобы пугает, но настораживает. Все-таки дальше будут чехи, швейцарцы, шведы — очень приличные команды», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.
Он отметил, что в первых трёх матчах тренеры сборной России стоили команду.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заявит вратаря Сорокина на ЧМ-2018.