Воробьёв заявил, что его настораживают три победы с общим счётом 20:0 на ЧМ-2018 по хоккею

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв подвёл итоги третьего матча группового этапа на чемпионате мира 2018 года в Дании с национальной командой Белоруссии.

«Не в курсе, что 20:0 — это лучший старт сборной на чемпионатах мира, себе запишите это, а я лучше забуду про это. Давайте успокоимся все с этими красивыми счетами. Меня происходящее не то чтобы пугает, но настораживает. Все-таки дальше будут чехи, швейцарцы, шведы — очень приличные команды», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Он отметил, что в первых трёх матчах тренеры сборной России стоили команду.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заявит вратаря Сорокина на ЧМ-2018.

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