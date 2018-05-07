Сборная России по хоккею заявит вратаря Сорокина на ЧМ-2018

Сборная России по хоккею внесёт в заявку на чемпионат мира 2018 года вратаря Илью Сорокина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Илью Воробьёва.

Голкипер ЦСКА станет третьим вратарём в заявке сборной России. В настоящий момент в ней находятся Игорь Шестёркин и Василий Кошечкин.

Ранее стало известно, что сборная России разгромила команду Белоруссии на ЧМ-2018 по хоккею в Дании.