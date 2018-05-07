Сборная России по хоккею заявит вратаря Сорокина на ЧМ-2018
Сборная России по хоккею внесёт в заявку на чемпионат мира 2018 года вратаря Илью Сорокина.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Илью Воробьёва.
Голкипер ЦСКА станет третьим вратарём в заявке сборной России. В настоящий момент в ней находятся Игорь Шестёркин и Василий Кошечкин.
Ранее стало известно, что сборная России разгромила команду Белоруссии на ЧМ-2018 по хоккею в Дании.
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