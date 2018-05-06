Разгром за четыре минуты и голы дебютантов: как сборная России победила Австрию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею выиграла второй матч группового раунда чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча завершилась со счётом 7:0. На этот раз подопечные Ильи Воробьёва победили австрийцев. Обыграть соперника удалось в основном за счёт быстрых атак и исполнительского мастерства. Как команда разбиралась с новичком элитного дивизиона — в материале RT.

Стартовать на чемпионате мира тремя матчами с претендентами на понижение в классе — не самая приятная перспектива для любой сборной с приставкой «топ». Не по игровым, а по психологическим причинам. Зачастую тренерскому штабу не удаётся в полной мере мотивировать своих подопечных на посредственного оппонента, а тот, чувствуя нежелание фаворита выкладываться по максимуму, наглухо запирается в обороне и до последних минут основного времени претендует на очки.

Сборной России в том виде, в котором она выступает на первенстве планеты в Дании, проблемы подобного рода не грозят. Слишком уж велико в обойме Ильи Воробьёва количество амбициозных дебютантов, жаждущих проявить себя в свитере национальной команды и находящихся в тени Александра Овечкина, Евгения Малкина и Никиты Кучерова.

Состав сборной🇷🇺России на игру с🇦🇹Австрией. Победный - не меняют! Изменений нет, смотрим в 13:15 по московскому времени на Первом канале. pic.twitter.com/EAqQ3XfJ5M — Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.

Поэтому вынос австрийцев во втором поединке «красной машины» на ЧМ был вопросом времени. Понимали это даже в стане команды Роджера Бадера. За сутки до встречи с россиянами сборная Австрии — новичок элитного дивизиона — провела изматывающий матч со Швейцарией, проиграв лишь в овертайме и потеряв из-за травмы основного защитника Стивена Стронга.

Более того, Бадер оставил вне заявки на встречу с Россией своего основного голкипера Бернхарда Штаркбаума, совершившего 38 спасений в поединке со швейцарцами. Такой кадровый ход ничуть не удивил искушённых любителей хоккея — силы и мастерство ветерана понадобятся Австрии в матчах с прямыми конкурентами за сохранение прописки в элите.

Сменщику Штаркбаума — Давиду Мадленеру — удалось продержаться немногим менее десяти минут. Но, отдавая австрийцам должное, нужно признать, что старт встречи они провели неплохо. Грамотно действовали в обороне, охотно вступали в силовую борьбу и даже едва не поймали россиян на смене. Одно из сочетаний Воробьёва слишком уж увлеклось и провело на льду гораздо больше времени, чем следовало бы, за что могло быть наказано опаснейшей контратакой. Впрочем, развить её соперникам российской команды помешал крайне невысокий уровень индивидуального мастерства.

У сборной России, напротив, его было в избытке, по крайней мере на фоне слабого противника. Но реализовать это в полной мере подопечным Воробьёва не удалось. Осознавая, что три балла никуда от команды не денутся, российские хоккеисты слишком уж сильно хотели порадовать поклонников размашистыми комбинациями и усложняли игру там, где делать этого не стоило. Например, не использовали хорошие моменты для броска, чтобы вывести партнёра на атаку по абсолютно пустым воротам.

Прямым подтверждением этого служит тот факт, что три шайбы в интервале с 10-й по 14-ю минуту, предопределившие исход матча (и пять из семи вообще), сборная России забросила либо в атаках с ходу, либо в контрвыпадах. То есть в ситуациях, не располагающих к принятию сложных решений.

Михаил Григоренко отобрал шайбу на своей синей линии, укатил в отрыв и бросил из-под защитника — 1:0.

Павел Бучневич потащил игровой снаряд на пятак, не сумел отличиться самостоятельно, но на добивание успел Артём Анисимов — 2:0.

Александр Барабанов почувствовал, что Мадленер растерял уверенность в себе и «поплыл», пропустив две шайбы за 130 секунд. Ещё один мощный бросок после входа в зону — и 3:0.

После столь ошеломительного начала российские хоккеисты имели полное право комбинировать в своё удовольствие, даже если это не приводило к взятию ворот Мадленера. Задачи угнаться за Канадой, в параллельной встрече забросившей десять шайб корейцам, перед ними никто не ставил, зато во втором периоде болельщики стали свидетелями двух настоящих шедевров.

Григоренко эффектно обыграл распластавшегося на льду голкипера и оформил дубль.

Гениальный Павел Дацюк перехитрил всю пятёрку австрийской сборной и выдал передачу, которую Кирилл Капризов просто не имел права не сделать голевой.

3 Goals in the 1st.

3 Goals in the 2nd.

1 Goal in the 3rd.



All for @russiahockey. Watch the best goals from their game against Team Austria below 👇 #IIHFWorldspic.twitter.com/PF7yptIDsE — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2018

Проигрывая 0:5, австрийцы окончательно потеряли интерес к происходящему, а сборная России немного сбавила обороты. Всё-таки уже в понедельник подопечным Воробьёва опять предстоит выходить на лёд. Да, соперник вновь будет не самым грозным (в двух стартовых встречах чемпионата мира команда Белоруссии потерпела два поражения с суммарным счётом 2:11 и, в частности, пропустила шесть шайб от французов), но это не значит, что его стоит недооценивать.

Впрочем, и во второй половине встречи произошло немало знаменательных событий. Свои первые в карьере шайбы на чемпионатах мира забросили Максим Мамин и Илья Михеев (оба показали отличную дистанционную скорость и расстреляли Мадленера в упор), а Игорь Шестёркин наконец-то сыграл за сборную России в официальном турнире.

Имея в своём послужном списке золото Олимпиады-2018 и две бронзы первенств планеты, голкипер СКА ранее лишь поддерживал товарищей со стороны, будучи третьим стражем ворот в ротации Олега Знарка — и только сейчас, при Воробьёве, по-настоящему почувствовал вкус больших матчей. Испортить ему дебют австрийцы были уже не в состоянии: за третий период, перед которым Игорь заменил Василия Кошечкина на последнем рубеже, они нанесли всего четыре не слишком опасных броска.

Набрав максимально возможные шесть очков, сборная России стала единоличным лидером группы А и останется таковым как минимум до окончания матча между сборными Швеции и Чехии. Завтра Дацюк и компания должны порадовать болельщиков новой победой — и только с неё для команды начнётся настоящий чемпионат мира.