Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2018 по хоккею
Сборная США одержала крупную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Голы в составе победителей забили Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкат.
В следующем туре немцы сыграют с Южной Кореей 9 мая, американцы — с Латвией 10 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Белоруссии на ЧМ-2018 по хоккею в Дании.
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