Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная США одержала крупную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:0. Голы в составе победителей забили Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкат. В следующем туре немцы сыграют с Южной Кореей 9 мая, американцы — с Латвией 10 мая. Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Белоруссии на ЧМ-2018 по хоккею в Дании.