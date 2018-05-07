Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная США одержала крупную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Голы в составе победителей забили Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкат.

В следующем туре немцы сыграют с Южной Кореей 9 мая, американцы — с Латвией 10 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Белоруссии на ЧМ-2018 по хоккею в Дании.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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