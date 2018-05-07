Испытание соседями: Россия повела в матче с Белоруссией на ЧМ по хоккею в Дании

Сборная России по хоккею встречается с командой Белоруссии на групповом этапе чемпионата мира в Дании. В первых двух матчах турнира подопечные Ильи Воробьёва разгромили Францию и Австрию с одинаковым счётом — 7:0. Белорусы проиграли Франции и Швеции. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Копенгагена с «Роял Арена».

Reuters

© Grigory Dukor