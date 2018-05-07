Испытание соседями: Россия повела в матче с Белоруссией на ЧМ по хоккею в Дании

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Борислав Головин
Сборная России по хоккею встречается с командой Белоруссии на групповом этапе чемпионата мира в Дании. В первых двух матчах турнира подопечные Ильи Воробьёва разгромили Францию и Австрию с одинаковым счётом — 7:0. Белорусы проиграли Франции и Швеции. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Копенгагена с «Роял Арена».
Россия повела в матче с Белоруссией на ЧМ по хоккею в Дании
  • Reuters
  • © Grigory Dukor
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Автообновление

  • 07 мая 2018

    Закончился первый период! Россия ведёт в матче с Белоруссией с минимальным счётом! Единственную шайбу забросил капитан Павел Дацюк! (20')

  • Ух, а теперь белорусы попадают в штангу! Следом Шестёркин спасает ворота сборной России! Здорово проводят концовку периода соперники! (20')

  • Быструю контратаку провели россияне, но у Гаврикова в заключительной стадии не получился бросок. (19')

  • Судьи даже на всякий случай отправились смотреть повтор, чтобы убедиться, что шайба после отскока от перекладины ленточку не пересекла. Нет, не пересекла. На телекартинке это отлично видно. Стойки ворот уже дважды спали белорусов в первом периоде. (18')

  • КАПРИЗОВ! После отменного броска Кирилла шайба угодила в перекладину, а затем отскочила за ленточкой! Близка была сборная России ко второй шайбе! Хотелось бы увидеть её до перерыва! (17')

  • Немного успокоилась игра, белорусы даже провели несколько атак, впрочем, до ворот Шестёркина шайба практически не доходит. Игорю пока приходится откровенно скучать. (15')

  • Не сумела реализовать первое большинство сборная России, хотя опасные моменты были, в частности, Дацюк попал в штангу. (13')

  • Шалунов дважды опасно бросал по воротам! А после выстрела Дацюка белорусов спасла только штанга! (12')

  • Трус забирает шайбу после броска Гаврикова, а у белорусов будет первое удаление. (11')

  • Хафизуллин после отличной комбинации российской сборной опасно бросал по воротам. Шайба уже юркнула под Виталия Труса, но он всё-таки успел прижать её ко льду! (10')

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