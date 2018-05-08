«Мы ждали слишком долго»: Овечкин и Кузнецов впервые за 20 лет вывели «Вашингтон» в полуфинал Кубка Стэнли
- Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» после победы над «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ
- Reuters
Шестой матч с «Питтсбургом» был самым важным в сезоне для Овечкина и его команды. Хоккеисты из столицы США как никогда близко подобрались к заветной мечте — обыграть заклятых соперников и преодолеть барьер полуфинала конференции. В последний раз этот рубеж покорялся «Кэпиталз» в 1998 году.
Для «Пингвинз» этот матч также имел первостепенное значение. Команде из Пенсильвании, которая на протяжении последних двух лет завоёвывала Кубок Стэнли, оставалось добавить в свою копилку всего один трофей. После этого подопечные Майка Салливана получили бы полное право называться первой в XXI веке командой-династией в НХЛ.
К матчу в Питтсбурге Евгений Малкин и партнёры уступали в противостоянии с «Вашингтоном» 2:3, но это отставание не казалось критическим. За «Пингвинз» говорили не только потрясающие результаты последних лет, но и продолжительная серия побед над «Кэпиталз». В последний раз столичный коллектив обыгрывал своих соперников в плей-офф в 1995 году.
Уступающие в счёте игроки «Пингвинз» моментально бросились вперёд и стали осаждать ворота Брэйдена Холтби. Уже в первом периоде подопечные Салливана имели две прекрасные возможности отличиться, но голкипер столичных хоккеистов действовал превосходно. Уроженец Ллойдминстера спас свою команду после опаснейших бросков в исполнении Фила Кессела, Брайана Раста и Дерика Брассара.
«Вашингтон» старался отвечать на выпады соперника и имел стопроцентный момент на пятой минуте встречи. Защитник «Питтсбурга» Олли Мяяття получил две минуты штрафа, а на реализацию большинства вышло звено Кузнецова и Овечкина. Евгений вывел на бросок своего партнёра Ти Джея Оши, но тот попал в каркас ворот.
До конца периода «Питтсбург» получил ещё одну возможность открыть счёт, но снова выше всяких похвал действовал Холтби. Канадский голкипер проявил чудеса реакции и справился с броском Патрика Хёрнквиста. Швед получил шайбу на пятачке соперника и с разворота направил снаряд в ближний угол, но вратарь успел быстро переместиться и записать на свой счёт очередное спасение.
Во втором периоде коллективы смогли распечатать ворота друг друга. Первыми отличились столичные хоккеисты. Им удалась образцовая контратака, точку в которой броском в ближний угол поставил Алекс Чиассон. Примечательно, что в роли одного из ассистентов выступил Натан Уокер. Он стал первым в истории австралийцем, который сыграл в матче Кубка Стэнли. Наставник «Вашингтона» Барри Тротц выпустил его вместо получившего травму Никласа Бекстрёма и не прогадал.
Однако радость «Кэпиталз» длилась недолго. Около 10 минут спустя «Пингвинз» провели классическую атаку с переводом на синюю линию, в результате которой отличился Крис Летанг. Защитник мощно бросил, а шайба срикошетила от игрока «Вашингтона» Чандлера Стивенсона и оказалась в воротах Холтби. Автором голевой передачи стал Сидни Кросби, который набрал своё 185 (66 + 119) очко в плей-офф и вышел на 10-е место в списке бомбардиров. Лидером рейтинга является несравненный Уэйн Гретцки с 382 (122 + 260) баллами.
В третьем периоде шайб заброшено не было, и судьба встречи решалась в овертайме. Сравнять счёт в серии мог форвард «Питтсбурга» Том Кюнхакль, однако его размашистый бросок пришёлся в штангу. А в ключевой момент своё слово сказал капитан «Вашингтона». Овечкин перехватил шайбу на своей половине площадки и сделал точную передачу на рванувшего вперёд Кузнецова. Евгений вышел один на один с Мюрреем и направил шайбу между ног голкипера «Пингвинз».
Хоккеисты «Кэпиталз» бросились праздновать первый в XXI веке выход в финал Восточной конференции. Спортсмены не скрывали своих чувств, но самыми показательными были первые эмоции Овечкина. После победного броска Кузнецова, которого признали главной звездой встречи, капитан столичного коллектива вздохнул с облегчением.
The game we love showcased by one of the many that loves it dearly. #StanleyCuppic.twitter.com/Q2k7KkbKYT— NHL (@NHL) 8 мая 2018 г.
Примечательно, что успех «Кэпиталз» помог столице США прервать длительную серию неудач в спорте. На протяжении 71 сезона подряд (суммарно) коллективы из Вашингтона не выходили в финал конференции в НХЛ, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Главной лиге бейсбола (МЛБ) и Национальной футбольной лиге (НФЛ). Теперь статус региона-неудачника перешёл к Цинциннати.
«Наконец-то это произошло, мы победили их! Это была сложная серия и потрясающая игра. Это нечто особенное! Мы никогда там не были, я счастлив!» — признался после матча Овечкин.
Капитан «Вашингтона» рассказал, что предшествовало победной шайбе коллектива.
«В овертайме было необходимо принять решение. Кузнецов был открыт, и я старался отдать хорошую передачу. В прошлом матче он сделал то же самое, поразил ворота соперника при выходе один на один. Вся команда старалась, мы потеряли несколько ключевых игроков, другие ребята заняли их место», — заявил форвард.
Автор исторической шайбы «Вашингтона» с трудом находил слова, чтобы описать свои чувства.
«Я испытываю невероятные эмоции. Любой выход в следующую стадию плей-офф — это уже огромное достижение. А выход в финал конференции — это нечто особенное. Здесь же я ещё стал автором решающей шайбы. Мне трудно передать словами свои ощущения прямо сейчас», — сказал Кузнецов.
В финале конференции «Вашингтон» ждёт испытание в виде «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коллектив из Флориды впечатляюще провёл регулярный чемпионат, а в плей-офф успел обыграть «Нью-Джерси Девилз» и «Бостон Брюинз». Примечательно, что в главной серии на Востоке сыграют сразу шестеро хоккеистов из России. Противостоять Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову будут набравший 100 очков за регулярный чемпионат Никита Кучеров, один из претендентов на награду лучшему голкиперу «Везина Трофи» Андрей Василевский и талантливый защитник Михаил Сергачёв.
«Это важнейшая победа для «Вашингтона», теперь готовимся к серии с «Тампа-Бэй». Мы ждали слишком долго. Наконец мы смогли обыграть «Питтсбург» и выйти в следующий раунд. Мы не едем домой, не уходим в отпуск, а продолжаем борьбу. Это круто, надо наслаждаться этим и не останавливаться», — добавил Овечкин.
Если имена соперников по финалу Восточной конференции уже известны, то на Западе «Вегас Голден Найтс» до сих пор не знает имя своего будущего оппонента. Он определяется в противостоянии между «Виннипег Джетс» и финалистом прошлогоднего Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз». Перед шестым матчем впереди были хоккеисты из Канады, однако подопечные Питера Лавиолетта забросили четыре безответные шайбы и сравняли счёт в серии. Дублями отметились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.
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