Ключевой фактор: потрясающая игра Василевского вывела «Тампа-Бэй» в полуфинал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» и стал первым финалистом Восточной конференции НХЛ. Пятый матч серии завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Джона Купера, а главной звездой встречи был признан российский голкипер Андрей Василевский, который отразил 27 бросков по своим воротам. Его партнёр по команде Никита Кучеров отметился результативной передачей. Как вратарь вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли — в материале RT.

На протяжении всего года игра Андрея Василевского вызывала исключительно положительные отзывы как партнёров по команде, так и экспертов. Россиянин, который проводил первый полноценный сезон в качестве основного голкипера «Тампа-Бэй», с ходу принялся поражать уверенной игрой и головокружительными спасениями. Кроме того, 23-летний уроженец Тюмени успел вписать своё имя в историю коллектива из Флориды. Так, он уже занимает второе место по количеству побед (85) и является рекордсменом команды по матчам без пропущенных голов в одном чемпионате (8). Неудивительно, что подобные достижения обеспечили ему место в числе претендентов на награду лучшему вратарю — «Везина Трофи».

В плей-офф Василевский играл не менее уверенно и помог коллективу пройти крепкий «Нью-Джерси Девилз». Причём в последних двух встречах россиянин пропустил всего по одной шайбе, а во втором матче противостояния отразил 41 бросок, что помогло «Лайтнинг» одержать победу.

В полуфинале Восточной конференции подопечные Джона Купера встречались с «Бостоном». «Брюинз» потребовалось семь матчей, чтобы справиться с «Торонто», однако считать коллектив Брюса Кэссиди лёгким соперником было нельзя. Хотя бы потому, что в его составе есть такие игроки, как Патрис Бержерон, Брэд Маршан и Давид Крейчи. А чешский форвард Давид Пастрняк с самого старта плей-офф стал одним из лидеров гонки бомбардиров.

Команда «Тампа-Бэй» неудачно начала серию с коллективом из Массачусетса, уступив со счётом 2:6 в стартовом домашнем матче. Не смог занести себе эту встречу в актив и Василевский. Россиянин пропустил пять шайб, а процент отражённых бросков составил всего 78%. Но в последующих трёх играх флоридцы неизменно одерживали верх, а Андрей принимал в успехах коллектива непосредственное участие.

В третьей игре серии он сумел отразить 28 из 29 бросков и был признан второй звездой встречи. Кроме того, эта победа стала для него десятой в плей-офф в карьере и помогла повторить третий результат в истории клуба. Ранее он принадлежал Дуэйну Ролосону. При этом рекорд «Лайтнинг» может покориться Василевскому уже в следующем сезоне. Нынешние рекордсмены — Николай Хабибулин и Бен Бишоп, на счету которых по 21 выигранному матчу.

Пятая встреча с «Бостоном», как и вся серия, началась для «Тампа-Бэй» не лучшим образом. В концовке первого периода ворота Василевского поразил Крейчи, который помог своему коллективу реализовать большинство. Чех получил передачу в левом круге вбрасывания и неотразимо бросил в ближний верхний угол. В этом эпизоде Андрей оказался бессилен.

Но здесь успехи команды из Массачусетса закончились. Василевский больше ни разу не позволил соперникам отличиться и отразил последующие 27 бросков по своим воротам. Одним из ключевых стало его спасение после двух бросков Пастрняка в третьем периоде. Чех оказался в метре от владений голкипера и дважды пытался переправить шайбу в сетку, но действия россиянина были выше всяких похвал.

К этому моменту команда «Тампа-Бэй» вела со счётом 2:1. Сначала паритет восстановил Брэйден Пойнт, а победную шайбу, как стало понятно после, забросил Джей Ти Миллер. Причём в качестве ассистента выступил соотечественник Василевского Никита Кучеров. Уроженец Майкопа невыразительно начал полуфинальную серию с «Брюинз», однако в последних двух встречах отметился голом и результативной передачей.

За две минуты до конца встречи великолепный шанс отличиться был у Бержерона. Форвард «Бостона» ворвался в зону оппонента, получил передачу от Пастрняка и оказался один на один с Василевским. Но российский голкипер занял отличную позицию и спас ворота. Это спасение стало ключевым в данном противостоянии. «Брюинз» сняли голкипера и бросились в последний штурм, но пропустили ещё одну шайбу. Итоговый счёт установил Антон Строльман.

«Тампа-Бэй» стал первым финалистом Восточной конференции. Причём коллектив из Флориды демонстрирует завидную стабильность, в третий раз за последние четыре года добираясь до данной стадии. В сезоне-2014/15 подопечные Купера находились в шаге от завоевания Кубка Стэнли, однако в главном матче уступили «Чикаго Блэкхокс».

Их соперник по финалу конференции определится в противостоянии между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». В сражении коллективов Александра Овечкина и Евгения Малкина пока лидирует клуб из столицы США. До выхода в четвёрку лучших Кубка Стэнли впервые за 20 лет подопечным Барри Тротца не хватает одной победы.

Примечательно, что в случае встречи между «Тампа-Бэй» и «Вашингтоном» в финале конференции НХЛ примут участие сразу шесть хоккеистов из России. В составе «Лайтнинг», помимо Василевского и Кучерова, выступает Михаил Сергачёв, а партнёры Овечкина по «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Василевский же был признан не только главной звездой встречи с «Бостоном», но и третьим лучшим хоккеистом дня в НХЛ. В этом рейтинге он уступил только своему партнёру по «Тампе» Миллеру и голкиперу «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флёри. К слову, канадец помог своей команде обыграть «Сан-Хосе Шаркс» и в дебютном сезоне добраться до финала Западной конференции.

Вклад россиянина в успех коллектива отметил его партнёр Пойнт.

«Василевский был ключевым фактором для «Тампы» в каждом матче. Он играл невероятно хорошо, сегодняшний вечер не был исключением. Андрей сделал три или четыре важнейших спасения в концовке. Всегда находился там, где следовало, когда это было нужно», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

Сам россиянин был немногословен и выразил уважение своим соперникам по полуфиналу конференции.

«Брюинз» — хорошая команда. Конечно, мы понимали, что они не собираются сдаваться. Ожидали, что будут сражаться до последнего, но смогли справиться с этим», — заключил Василевский.