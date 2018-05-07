«Тампа» обыграла «Бостон» и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:1.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей. В составе его команды шайбы забросили Брэйден Пойнт, Джей Ти Миллер и Антон Строльман. Проигравшие ответили точным броском Давида Крейчи.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Тампы», которая в текущем сезоне стала первой вышедшей в полуфинал Кубка Стэнли командой.

В следующем раунде команда встретится с победителем пары «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперёд в серии с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ.