«Тампа» обыграла «Бостон» и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей. В составе его команды шайбы забросили Брэйден Пойнт, Джей Ти Миллер и Антон Строльман. Проигравшие ответили точным броском Давида Крейчи.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Тампы», которая в текущем сезоне стала первой вышедшей в полуфинал Кубка Стэнли командой.
В следующем раунде команда встретится с победителем пары «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперёд в серии с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ.