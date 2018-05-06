Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперёд в серии с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ
Встреча завершилась со счётом 6:3.
Победу «Вашингтону» принесли шайбы Джона Карлсона, Бретта Конноли, Евгения Кузнецова, Якуба Враны, Ти Джея Оши и Ларса Эллера. В активе Кузнецова также две результативные передачи. Ещё один голевой пас на счету Александра Овечкина.
«Питтсбург» ответил голами Джейми Олексяка, Сидни Кросби и Патрика Хёрнкивста, забившего после передачи россиянина Евгения Малкина.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч состоится 8 мая.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Металлурга» Ян Коварж хочет попробовать свои силы в НХЛ.