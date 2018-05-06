Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперёд в серии с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:3.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Джона Карлсона, Бретта Конноли, Евгения Кузнецова, Якуба Враны, Ти Джея Оши и Ларса Эллера. В активе Кузнецова также две результативные передачи. Ещё один голевой пас на счету Александра Овечкина.

«Питтсбург» ответил голами Джейми Олексяка, Сидни Кросби и Патрика Хёрнкивста, забившего после передачи россиянина Евгения Малкина.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч состоится 8 мая.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Металлурга» Ян Коварж хочет попробовать свои силы в НХЛ.

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