Хоккеист «Металлурга» Коварж хочет попробовать свои силы в НХЛ

Чешский нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж не будет подписывать новый контракт с клубом, так как хочет попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина.

«Мы готовы были продлить соглашение, но у Коваржа свои мысли, и мы спокойно к этому относимся. Он хочет попробовать себя в Северной Америке, у него мечта сыграть в НХЛ», — сказал он.

Величкин поблагодарил Коваржа за выступления за «Металлург» и пожелал ему удачи и счастливого пути.

Контракт чеха с клубом истёк 30 апреля. В составе магнитогорской команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Бостона» Маршанд вновь лизнул соперника, несмотря на предупреждение от руководства НХЛ.