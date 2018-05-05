Хоккеист «Металлурга» Коварж хочет попробовать свои силы в НХЛ

Короткая ссылка
Чешский нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж не будет подписывать новый контракт с клубом, так как хочет попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина.

«Мы готовы были продлить соглашение, но у Коваржа свои мысли, и мы спокойно к этому относимся. Он хочет попробовать себя в Северной Америке, у него мечта сыграть в НХЛ», — сказал он.

Величкин поблагодарил Коваржа за выступления за «Металлург» и пожелал ему удачи и счастливого пути.

Контракт чеха с клубом истёк 30 апреля. В составе магнитогорской команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Бостона» Маршанд вновь лизнул соперника, несмотря на предупреждение от руководства НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных