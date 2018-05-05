Хоккеист «Бостона» Маршанд вновь лизнул соперника, несмотря на предупреждение от руководства НХЛ
Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл во время четвёртого матча команды в серии плей-офф лиги с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В одном из эпизодов во время перепалки Маршанд лизнул в нос форварда оппонентов Райана Кэллахана.
Маршанд совершал подобное действие несколько раз по ходу серии первого раунда плей-офф с «Торонто Мейпл Лифс». Позже представитель НХЛ позвонил в «Бостон» и попросил повлиять на хоккеиста.
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