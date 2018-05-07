Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

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Российский вратарь клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» Василевский отразил 27 бросков и был признан третьей звездой матча.

Первой звездой дня стал вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, который в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 28 бросков.

Второй звездой был признан нападающий «Тампы» Джей Ти Миллер, записавший на свой счёт победную шайбу в игре с «Бостоном».

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

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