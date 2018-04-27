Падение героя: ошибки Овечкина помешали «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Подопечные Барри Тротца вели в счёте после точных бросков Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, но пропустили три шайбы за пять минут. В эпизодах с двумя первыми голами грубо ошибся капитан столичных хоккеистов. Главные моменты встречи — в материале RT.

На протяжении последних трёх лет в одном из полуфиналов Восточной конференции неизменно встречаются «Вашингтон» и «Питтсбург». При этом для столичной команды противостояния каждый раз заканчивались поражениями. В прошлом году между командами разгорелось напряжённое семиматчевое противостояние, в котором Александру Овечкину и компании не хватило совсем немного, чтобы впервые пройти второй раунд плей-офф.

В эру Овечкина «Вашингтон» ни разу не смог преодолеть барьер полуфинала конференции. В последний раз команда добиралась до решающего сражения Кубка Стэнли в 1998 году, но тогда не смогла ничего противопоставить «Детройт Ред Уингз», в составе которого блистали Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Фетисов. «Питтсбург» же за последние девять лет трижды поднимал над головой заветный трофей, причём в каждом из этих успехов коллектива из Пенсильвании поучаствовал Евгений Малкин.

Уроженец Магнитогорска был вынужден пропустить первый матч серии против «Вашингтона». Евгений прибыл в столицу США, однако на лёд не вышел. Причиной тому стала травма, которую он получил в одном из матчей первого раунда плей-офф с «Филадельфией». Тогда россиянин неудачно столкнулся с защитником «Флайерз» Йори Лехтеря. Также на льду «Кэпитал Уан Арены» отсутствовал ещё один форвард «Пингвинз» Карл Хагелин.

Уже на первых секундах встречи подопечные Барри Тротца продемонстрировали, что всерьёз намерены впервые за последние 20 лет пробиться в финал конференции. Им потребовалось всего 17 секунд, чтобы отличиться, причём в результативной комбинации приняли участие сразу двое россиян. Овечкин получил шайбу на левом краю площадки и исполнил потрясающую передачу на Евгения Кузнецова. Нападающий в два касания разобрался с Мэттом Мюрреем. Этот гол стал для него пятым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Питтсбург» быстро пришёл в себя и принялся обстреливать ворота «Кэпиталз». В некоторых моментах подопечным Тротца откровенно везло. Так, шайба дважды попадала в каркас ворот после бросков Доминика Симона и Джейка Гюнцеля. В остальном блестяще действовал Брэйден Холтби. Голкипер не раз выручал «Вашингтон» в почти безвыходных ситуациях. При этом «столичные» также весьма периодично беспокоили Мюррея. Два стопроцентных шанса отличиться имел Деванте Смит-Пелли, однако голкипер «Пингвинз» блестяще действовал в рамке.

Второй шайбы пришлось ждать более 40 минут. Овечкин и Кузнецов снова убежали в контратаку, но на этот раз капитан «Вашингтона» не стал делиться шайбой, а бросил сам. Снаряд был направлен точно в дальний угол ворот Мюррея и обеспечил подопечным Тротца комфортное преимущество. Примечательно, что этот гол помог Александру стать первым хоккеистом в истории «Кэпиталз», которому удалось набрать 100 очков в плей-офф НХЛ.

Однако действующие обладатели Кубка Стэнли не собирались сдаваться. Им хватило пяти минут, чтобы перевернуть всё с ног на голову и обеспечить себе победу в первом матче серии. Патрик Хёрнквист, Сидни Кросби и всё тот же Гюнцель поочерёдно огорчили хозяев, причём в первых двух шайбах виноват именно Овечкин. В первом эпизоде он подскользнулся и позволил шведу беспрепятственно нанести бросок по воротам, а спустя две минуты не смог прервать передачу на канадца, которая стала голевой.

В оставшиеся минуты отличную возможность восстановить паритет имел Бретт Коннолли, но в очередной раз потрясающе сыграл Мюррей. Форвард замыкал прострел с правого края, однако голкипер успел переместиться и в акробатическом этюде смог достать шайбу.

«По моему мнению, «Вашингтон» провёл достойный матч. У «Питтсбурга» было достаточно моментов, но Холтби действовал потрясающе. Одна ошибка, один неприятный отскок — и соперник смог вернуться в игру. Вот и всё. Больше говорить нечего. Матч окончен, необходимо готовиться к следующей встрече», — заявил Овечкин.

Александр был признан третьей звездой матча, уступив только набравшему два балла Кросби, а также лучшему бомбардиру и снайперу плей-офф Джейку Гюнцелю. На данный момент на счету форварда 16 (7 + 9) баллов.

По мнению Кузнецова, в этом матче «Вашингтон» действовал гораздо увереннее, чем в играх с «Коламбус Блю Джекетс».

«Было впечатление, что «Пингвинз» поймали свой ритм и принялись забрасывать шайбы одну за другой. При этом впереди ещё достаточно матчей. Нам необходимо собраться и удачно выступить в следующей встрече», — сказал Кузнецов.

В параллельном матче свой путь к финалу Западной конференции продолжает «Вегас Голден Найтс». В первом раунде плей-офф дебютант НХЛ не оставил шансов «Лос-Анджелес Кингз» (4:0 в серии), а в стартовом матче второго этапа разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 7:0. Подопечные Жерара Галлана забросили пять шайб в ворота Мартина Джонса, а после ещё две его сменщику Аарону Деллу. По три очка набрали Джонатан Маршессо, Райлли Смит и Вильям Карлссон.