«Вашингтон» упустил победу в матче плей-офф НХЛ с «Питтсбургом», Кузнецов и Овечкин забросили по шайбе

«Вашингтон Кэпиталз» в родных стенах проиграл «Питтсбург Пингвинз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

«Вашингтон» повёл в счёте благодаря голам россиян — Евгения Кузнецова (1-я минута) и Александра Овечкина (41-я). Овечкин и Дмитрий Орлов также отдали по одной результативной передаче.

Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Патрика Хёрнквиста (43-я минута), Сидни Кросби (46-я) и Джейка Гюнцеля (48-я минута).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится в Вашингтоне 29 апреля.

Ранее нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который стартует 4 мая в Дании.