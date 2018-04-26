Форвард клуба НХЛ «Чикаго» Анисимов вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который стартует 4 мая в Дании.
Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Анисимов провёл 72 матча, в которых отметился 20 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустит около шести недель из-за травмы и не сыграет на ЧМ-2018.
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