Форвард клуба НХЛ «Чикаго» Анисимов вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который стартует 4 мая в Дании.

Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации хоккея России (ФХР). В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Анисимов провёл 72 матча, в которых отметился 20 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. Ранее сообщалось, что голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустит около шести недель из-за травмы и не сыграет на ЧМ-2018.